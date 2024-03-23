МЧС доложило о ликвидации открытого горения в «Крокусе»

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В «Крокусе» ликвидировали открытое горение Фото:
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МЧС сообщило о том, что открытое горение после теракта в «Крокусе» было ликвидировано. Сообщение опубликовала пресс-служба МЧС.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Крокусе», — сообщили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в их telegram-канале.

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МЧС сообщило о том, что открытое горение после теракта в «Крокусе» было ликвидировано. Сообщение опубликовала пресс-служба МЧС. «Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Крокусе», — сообщили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в их telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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