МЧС доложило о ликвидации открытого горения в «Крокусе»

В «Крокусе» ликвидировали открытое горение
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
МЧС сообщило о том, что открытое горение после теракта в «Крокусе» было ликвидировано. Сообщение опубликовала пресс-служба МЧС.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Крокусе», — сообщили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в их telegram-канале.
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