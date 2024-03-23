МЧС доложило о ликвидации открытого горения в «Крокусе»

23 марта 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

В «Крокусе» ликвидировали открытое горение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» МЧС сообщило о том, что открытое горение после теракта в «Крокусе» было ликвидировано. Сообщение опубликовала пресс-служба МЧС. «Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Крокусе», — сообщили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС сообщило о том, что открытое горение после теракта в «Крокусе» было ликвидировано. Сообщение опубликовала пресс-служба МЧС. «Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Крокусе», — сообщили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в их telegram-канале.