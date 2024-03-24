24 марта 2024
23 марта 2024

В Перми элитный коттедж меняют на квартиру в Петербурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, коттедж, загородная недвижимость
Покупателю обещают отдать дом и баню Фото:

В Перми выставили на продажу трехэтажный коттедж. Объект готовы отдать за 38 млн рублей или обменять на квартиру в Санкт-Петербурге, пишет продавец в объявлении на сайте «Авито».

«В продаже трехэтажный коттедж. Площадь — 420 квадратных метров. Стоимость — 38 млн рублей. Рассматриваем обмен на Санкт-Петербург», — сказано в объявлении.

Уточняется, что дом расположен на участке площадью 60 соток. Рядом с ним стоит двухэтажная баня, которая тоже перейдет покупателю. Продавец также оставит всю мебель, написано в объявлении. Для сравнения, за 38 млн рублей в Санкт-Петербурге предлагают дом площадью 500 квадратных метров рядом с прудом, где обитают белые лебеди или семикомнатную квартиру, которая требует ремонта в центре города, пишут продавцы на сайте «Авито».

Продавец оставит всю мебель
Продавец оставит всю мебель

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми выставили на продажу трехэтажный коттедж. Объект готовы отдать за 38 млн рублей или обменять на квартиру в Санкт-Петербурге, пишет продавец в объявлении на сайте «Авито». «В продаже трехэтажный коттедж. Площадь — 420 квадратных метров. Стоимость — 38 млн рублей. Рассматриваем обмен на Санкт-Петербург», — сказано в объявлении. Уточняется, что дом расположен на участке площадью 60 соток. Рядом с ним стоит двухэтажная баня, которая тоже перейдет покупателю. Продавец также оставит всю мебель, написано в объявлении. Для сравнения, за 38 млн рублей в Санкт-Петербурге предлагают дом площадью 500 квадратных метров рядом с прудом, где обитают белые лебеди или семикомнатную квартиру, которая требует ремонта в центре города, пишут продавцы на сайте «Авито».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...