В Перми выставили на продажу трехэтажный коттедж. Объект готовы отдать за 38 млн рублей или обменять на квартиру в Санкт-Петербурге, пишет продавец в объявлении на сайте «Авито».
«В продаже трехэтажный коттедж. Площадь — 420 квадратных метров. Стоимость — 38 млн рублей. Рассматриваем обмен на Санкт-Петербург», — сказано в объявлении.
Уточняется, что дом расположен на участке площадью 60 соток. Рядом с ним стоит двухэтажная баня, которая тоже перейдет покупателю. Продавец также оставит всю мебель, написано в объявлении. Для сравнения, за 38 млн рублей в Санкт-Петербурге предлагают дом площадью 500 квадратных метров рядом с прудом, где обитают белые лебеди или семикомнатную квартиру, которая требует ремонта в центре города, пишут продавцы на сайте «Авито».
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