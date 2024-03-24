Аппаратное совещание в мэрии Челябинска началось с минуты молчания

Аппаратное совещание в мэрии Челябинска началось с того, что жертв теракта в «Крокус Сити Холл» почтили минутой молчания. Глава Челябинска Наталья Котова выразила соболезнования.
«22 марта произошла страшная трагедия, пострадало очень много людей, которые пришли на концерт. Вчера прошел день национального траура. Предлагаю почтить память жертв трагедии в „Крокус Сити Холл“ минутой молчания», — выразила соболезнования Котова.
Теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 137 человек. Четырех обвиняемых в теракте арестованы и находятся в СИЗО.
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