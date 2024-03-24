24 марта 2024
23 марта 2024

Аппаратное совещание в мэрии Челябинска началось с минуты молчания

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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Жертв теракта в «Крокус Сити Холл» почтили минутой молчания Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Аппаратное совещание в мэрии Челябинска началось с того, что жертв теракта в «Крокус Сити Холл» почтили минутой молчания. Глава Челябинска Наталья Котова выразила соболезнования.

«22 марта произошла страшная трагедия, пострадало очень много людей, которые пришли на концерт. Вчера прошел день национального траура. Предлагаю почтить память жертв трагедии в „Крокус Сити Холл“ минутой молчания», — выразила соболезнования Котова.

Теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 137 человек. Четырех обвиняемых в теракте арестованы и находятся в СИЗО.

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Аппаратное совещание в мэрии Челябинска началось с того, что жертв теракта в «Крокус Сити Холл» почтили минутой молчания. Глава Челябинска Наталья Котова выразила соболезнования. «22 марта произошла страшная трагедия, пострадало очень много людей, которые пришли на концерт. Вчера прошел день национального траура. Предлагаю почтить память жертв трагедии в „Крокус Сити Холл“ минутой молчания», — выразила соболезнования Котова. Теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 137 человек. Четырех обвиняемых в теракте арестованы и находятся в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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