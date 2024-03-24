Свердловские шахтеры застряли на глубине больше километра

25 марта 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Сведения о ЧП поступили в полицию в 07:35 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глубина, на которой застряли два горнорабочих в шахте СБУРа «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), составляет 1130 метров. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «ЧП произошло в 04:21 на глубине -1130 метров из-за сейсмического движения в виде горного удара с энергией 1,1 НА 10/5 Джоулей. Первые сведения о происшествии поступили в дежурную часть полиции территориального ОВД в 07:35 от диспетчера АО СУБР», — сказал полковник Горелых. Под обвалом оказались 32-летний и 27-летний мужчины. Горный удар спровоцировал обрушение горных пород. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. К застрявшим спустили медиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глубина, на которой застряли два горнорабочих в шахте СБУРа «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), составляет 1130 метров. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «ЧП произошло в 04:21 на глубине -1130 метров из-за сейсмического движения в виде горного удара с энергией 1,1 НА 10/5 Джоулей. Первые сведения о происшествии поступили в дежурную часть полиции территориального ОВД в 07:35 от диспетчера АО СУБР», — сказал полковник Горелых. Под обвалом оказались 32-летний и 27-летний мужчины. Горный удар спровоцировал обрушение горных пород. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. К застрявшим спустили медиков.