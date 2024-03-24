Свердловские шахтеры застряли на глубине больше километра

Глубина, на которой застряли два горнорабочих в шахте СБУРа «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), составляет 1130 метров. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
«ЧП произошло в 04:21 на глубине -1130 метров из-за сейсмического движения в виде горного удара с энергией 1,1 НА 10/5 Джоулей. Первые сведения о происшествии поступили в дежурную часть полиции территориального ОВД в 07:35 от диспетчера АО СУБР», — сказал полковник Горелых.
Под обвалом оказались 32-летний и 27-летний мужчины. Горный удар спровоцировал обрушение горных пород. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. К застрявшим спустили медиков.
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