24 марта 2024

Свердловские шахтеры застряли на глубине больше километра

© Служба новостей «URA.RU»
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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, горнопроходчики, работа под землей, забой
Сведения о ЧП поступили в полицию в 07:35 Фото:

Глубина, на которой застряли два горнорабочих в шахте СБУРа «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), составляет 1130 метров. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«ЧП произошло в 04:21 на глубине -1130 метров из-за сейсмического движения в виде горного удара с энергией 1,1 НА 10/5 Джоулей. Первые сведения о происшествии поступили в дежурную часть полиции территориального ОВД в 07:35 от диспетчера АО СУБР», — сказал полковник Горелых.

Под обвалом оказались 32-летний и 27-летний мужчины. Горный удар спровоцировал обрушение горных пород. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. К застрявшим спустили медиков.

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Глубина, на которой застряли два горнорабочих в шахте СБУРа «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), составляет 1130 метров. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «ЧП произошло в 04:21 на глубине -1130 метров из-за сейсмического движения в виде горного удара с энергией 1,1 НА 10/5 Джоулей. Первые сведения о происшествии поступили в дежурную часть полиции территориального ОВД в 07:35 от диспетчера АО СУБР», — сказал полковник Горелых. Под обвалом оказались 32-летний и 27-летний мужчины. Горный удар спровоцировал обрушение горных пород. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. К застрявшим спустили медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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