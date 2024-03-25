Челябинский студент, пострадавший при взрыве самогонного аппарата, умер

25 марта 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

О похоронах Никиты в ЧелГУ сообщат дополнительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинец, пострадавший при взрыве самогонного аппарата в своей квартире, скончался от многочисленных ожогов. Об этом сообщили 25 марта в Челябинском госуниверситете. «Взрыв в квартире Никиты случился 12 марта. Никита получил множественные ожоги, находился в реанимации. К сожалению, организм не выдержал. Студенты и сотрудники математического факультета ЧелГУ глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким Никиты», — говорится на странице матфака ЧелГУ в «ВК». О дате и месте прощания там обещают сообщить дополнительно. 23-летний житель Челябинска Никита К. получил ожоги и был госпитализирован после взрыва самогонного аппарата, установленного в ванной комнате квартиры по улице Захаренко. Взрыв был такой силы, что выбил металлическую дверь и стекла квартиры. Хозяина жилья и аппарата доставили в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинец, пострадавший при взрыве самогонного аппарата в своей квартире, скончался от многочисленных ожогов. Об этом сообщили 25 марта в Челябинском госуниверситете. «Взрыв в квартире Никиты случился 12 марта. Никита получил множественные ожоги, находился в реанимации. К сожалению, организм не выдержал. Студенты и сотрудники математического факультета ЧелГУ глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким Никиты», — говорится на странице матфака ЧелГУ в «ВК». О дате и месте прощания там обещают сообщить дополнительно. 23-летний житель Челябинска Никита К. получил ожоги и был госпитализирован после взрыва самогонного аппарата, установленного в ванной комнате квартиры по улице Захаренко. Взрыв был такой силы, что выбил металлическую дверь и стекла квартиры. Хозяина жилья и аппарата доставили в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии.