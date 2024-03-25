Челябинский студент, пострадавший при взрыве самогонного аппарата, умер

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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
О похоронах Никиты в ЧелГУ сообщат дополнительно Фото:

Челябинец, пострадавший при взрыве самогонного аппарата в своей квартире, скончался от многочисленных ожогов. Об этом сообщили 25 марта в Челябинском госуниверситете.

«Взрыв в квартире Никиты случился 12 марта. Никита получил множественные ожоги, находился в реанимации. К сожалению, организм не выдержал. Студенты и сотрудники математического факультета ЧелГУ глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким Никиты», — говорится на странице матфака ЧелГУ в «ВК». О дате и месте прощания там обещают сообщить дополнительно.

23-летний житель Челябинска Никита К. получил ожоги и был госпитализирован после взрыва самогонного аппарата, установленного в ванной комнате квартиры по улице Захаренко. Взрыв был такой силы, что выбил металлическую дверь и стекла квартиры. Хозяина жилья и аппарата доставили в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии.

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Челябинец, пострадавший при взрыве самогонного аппарата в своей квартире, скончался от многочисленных ожогов. Об этом сообщили 25 марта в Челябинском госуниверситете. «Взрыв в квартире Никиты случился 12 марта. Никита получил множественные ожоги, находился в реанимации. К сожалению, организм не выдержал. Студенты и сотрудники математического факультета ЧелГУ глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким Никиты», — говорится на странице матфака ЧелГУ в «ВК». О дате и месте прощания там обещают сообщить дополнительно. 23-летний житель Челябинска Никита К. получил ожоги и был госпитализирован после взрыва самогонного аппарата, установленного в ванной комнате квартиры по улице Захаренко. Взрыв был такой силы, что выбил металлическую дверь и стекла квартиры. Хозяина жилья и аппарата доставили в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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