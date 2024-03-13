Врачи заявили о состоянии пострадавшего от взрыва самогонного аппарата челябинца

Челябинец находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва самогонного аппарата
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
Мужчина получил сильные ожоги от хлопка спиртовых паров Фото:

Челябинец, который пострадал от взрыва самогонного аппарата в квартире, находится в крайне тяжелом состоянии из-за многочисленных ожогов. Об этом сообщили врачи ожогового центра городской клинической больницы №6 Челябинска.

«Состояние пациента крайней степени тяжести. При взрыве получены серьезные ожоговые травмы. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — цитируют слова врачей ожогового отделения больницы №6 Челябинска сайт «74.ру».

Ранее стало известно, что 23-летний житель Челябинска получил ожоги и был транспортирован в больницу после взрыва самогонного аппарата в ванной комнате квартиры, расположенной в доме по улице Захаренко. Из-за хлопка паров повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны.

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Челябинец, который пострадал от взрыва самогонного аппарата в квартире, находится в крайне тяжелом состоянии из-за многочисленных ожогов. Об этом сообщили врачи ожогового центра городской клинической больницы №6 Челябинска. «Состояние пациента крайней степени тяжести. При взрыве получены серьезные ожоговые травмы. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — цитируют слова врачей ожогового отделения больницы №6 Челябинска сайт «74.ру». Ранее стало известно, что 23-летний житель Челябинска получил ожоги и был транспортирован в больницу после взрыва самогонного аппарата в ванной комнате квартиры, расположенной в доме по улице Захаренко. Из-за хлопка паров повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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