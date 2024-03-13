Врачи заявили о состоянии пострадавшего от взрыва самогонного аппарата челябинца

Челябинец находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва самогонного аппарата

13 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Мужчина получил сильные ожоги от хлопка спиртовых паров Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Челябинец, который пострадал от взрыва самогонного аппарата в квартире, находится в крайне тяжелом состоянии из-за многочисленных ожогов. Об этом сообщили врачи ожогового центра городской клинической больницы №6 Челябинска. «Состояние пациента крайней степени тяжести. При взрыве получены серьезные ожоговые травмы. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — цитируют слова врачей ожогового отделения больницы №6 Челябинска сайт «74.ру». Ранее стало известно, что 23-летний житель Челябинска получил ожоги и был транспортирован в больницу после взрыва самогонного аппарата в ванной комнате квартиры, расположенной в доме по улице Захаренко. Из-за хлопка паров повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинец, который пострадал от взрыва самогонного аппарата в квартире, находится в крайне тяжелом состоянии из-за многочисленных ожогов. Об этом сообщили врачи ожогового центра городской клинической больницы №6 Челябинска. «Состояние пациента крайней степени тяжести. При взрыве получены серьезные ожоговые травмы. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — цитируют слова врачей ожогового отделения больницы №6 Челябинска сайт «74.ру». Ранее стало известно, что 23-летний житель Челябинска получил ожоги и был транспортирован в больницу после взрыва самогонного аппарата в ванной комнате квартиры, расположенной в доме по улице Захаренко. Из-за хлопка паров повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны.