«112»: погиб второй рабочий, застрявший на свердловской шахте под завалами

25 марта 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

В настоящее время АО «СУБР» не сообщал о смерти рабочего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа На шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий, застрявший под завалами. Информация об этом появилась в одном из telegram-каналов. «Один человек погиб на шахте „Кальинская“ Свердловской области», — пишет канал «112» со ссылкой на источник. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала. Обвал на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Всего в шахте застряли два человека. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Сотрудники СК возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Обновлено в 18:31: в пресс-службе АО «СУБР» URA.RU гибель рабочего подтвердили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий, застрявший под завалами. Информация об этом появилась в одном из telegram-каналов. «Один человек погиб на шахте „Кальинская“ Свердловской области», — пишет канал «112» со ссылкой на источник. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала. Обвал на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Всего в шахте застряли два человека. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Сотрудники СК возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Обновлено в 18:31: в пресс-службе АО «СУБР» URA.RU гибель рабочего подтвердили.