«112»: погиб второй рабочий, застрявший на свердловской шахте под завалами

На шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий, застрявший под завалами. Информация об этом появилась в одном из telegram-каналов.
«Один человек погиб на шахте „Кальинская“ Свердловской области», — пишет канал «112» со ссылкой на источник. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала.
Обвал на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Всего в шахте застряли два человека. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Сотрудники СК возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
Обновлено в 18:31: в пресс-службе АО «СУБР» URA.RU гибель рабочего подтвердили.
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