«112»: погиб второй рабочий, застрявший на свердловской шахте под завалами

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, горнопроходчики, мариинский прииск, работа под землей, забой
В настоящее время АО «СУБР» не сообщал о смерти рабочего Фото:
новость из сюжета
В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

На шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий, застрявший под завалами. Информация об этом появилась в одном из telegram-каналов.

«Один человек погиб на шахте „Кальинская“ Свердловской области», — пишет канал «112» со ссылкой на источник. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала.

Обвал на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Всего в шахте застряли два человека. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Сотрудники СК возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

Обновлено в 18:31: в пресс-службе АО «СУБР» URA.RU гибель рабочего подтвердили.

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На шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий, застрявший под завалами. Информация об этом появилась в одном из telegram-каналов. «Один человек погиб на шахте „Кальинская“ Свердловской области», — пишет канал «112» со ссылкой на источник. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала. Обвал на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Всего в шахте застряли два человека. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Сотрудники СК возбудили уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Обновлено в 18:31: в пресс-службе АО «СУБР» URA.RU гибель рабочего подтвердили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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