На Челябинском тракторном заводе создали подразделение из солдатов-срочников. Фото

26 марта 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Солдаты-срочники работают на заводе бок о бок со своими коллегами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске создали подразделение из солдатов-срочников. Как сообщили в пресс-службе предприятия, военнослужащие выполняют в цехах гособоронзаказ. «На заводе создано научно-производственное подразделение Вооруженных сил РФ. В нем солдаты-срочники, до призыва — сотрудники ЧТЗ, проходят службу, работая на предприятии и выполняя гособоронзаказ», — пояснили на предприятии. В подразделении проходят службу девять человек. В ближайшее время к ним присоединятся еще 11 солдат-срочников. Мужчины служат в воинской части на базе учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Челябинска. Срочники прошли начальную военную подготовку и приняли присягу. «Мы живем на территории воинской части, в центре города. Наш будничный день начинается как у обычных солдат: подъем, завтрак, построение, физическая подготовка. А затем заводской автобус забирает нас и привозит на предприятие. Мы отрабатываем рабочую смену за станком и возвращаемся обратно в часть», — рассказал один из солдат. Молодые люди работают в механообрабатывающих цехах, литейном производстве, цехе топливной аппаратуры и других. Пресс-служба завода привела слова военнослужащего, который отметил: для него важно, что работа направлена на решение задач СВО, поддержку бойцов на передовой. Проживают срочники на территории воинской части Фото: пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак» Военнослужащие продолжили выполнять обязанности, которыми занимались до призыва Фото: пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске создали подразделение из солдатов-срочников. Как сообщили в пресс-службе предприятия, военнослужащие выполняют в цехах гособоронзаказ. «На заводе создано научно-производственное подразделение Вооруженных сил РФ. В нем солдаты-срочники, до призыва — сотрудники ЧТЗ, проходят службу, работая на предприятии и выполняя гособоронзаказ», — пояснили на предприятии. В подразделении проходят службу девять человек. В ближайшее время к ним присоединятся еще 11 солдат-срочников. Мужчины служат в воинской части на базе учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Челябинска. Срочники прошли начальную военную подготовку и приняли присягу. «Мы живем на территории воинской части, в центре города. Наш будничный день начинается как у обычных солдат: подъем, завтрак, построение, физическая подготовка. А затем заводской автобус забирает нас и привозит на предприятие. Мы отрабатываем рабочую смену за станком и возвращаемся обратно в часть», — рассказал один из солдат. Молодые люди работают в механообрабатывающих цехах, литейном производстве, цехе топливной аппаратуры и других. Пресс-служба завода привела слова военнослужащего, который отметил: для него важно, что работа направлена на решение задач СВО, поддержку бойцов на передовой.