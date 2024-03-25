25 марта 2024

На Челябинском тракторном заводе создали подразделение из солдатов-срочников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на Челябинском тракторном заводе корпорации УВЗ. Челябинск, станок, токарный станок, промышленность, токарь, работник, завод, импортозамещение, чтз, профессия, рабочий, цех, производство
Солдаты-срочники работают на заводе бок о бок со своими коллегами Фото:

На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске создали подразделение из солдатов-срочников. Как сообщили в пресс-службе предприятия, военнослужащие выполняют в цехах гособоронзаказ.

«На заводе создано научно-производственное подразделение Вооруженных сил РФ. В нем солдаты-срочники, до призыва — сотрудники ЧТЗ, проходят службу, работая на предприятии и выполняя гособоронзаказ», — пояснили на предприятии.

В подразделении проходят службу девять человек. В ближайшее время к ним присоединятся еще 11 солдат-срочников. Мужчины служат в воинской части на базе учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Челябинска. Срочники прошли начальную военную подготовку и приняли присягу.

«Мы живем на территории воинской части, в центре города. Наш будничный день начинается как у обычных солдат: подъем, завтрак, построение, физическая подготовка. А затем заводской автобус забирает нас и привозит на предприятие. Мы отрабатываем рабочую смену за станком и возвращаемся обратно в часть», — рассказал один из солдат.

Молодые люди работают в механообрабатывающих цехах, литейном производстве, цехе топливной аппаратуры и других. Пресс-служба завода привела слова военнослужащего, который отметил: для него важно, что работа направлена на решение задач СВО, поддержку бойцов на передовой.

Проживают срочники на территории воинской части
Проживают срочники на территории воинской части
Фото:
Военнослужащие продолжили выполнять обязанности, которыми занимались до призыва
Военнослужащие продолжили выполнять обязанности, которыми занимались до призыва
Фото:

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На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске создали подразделение из солдатов-срочников. Как сообщили в пресс-службе предприятия, военнослужащие выполняют в цехах гособоронзаказ. «На заводе создано научно-производственное подразделение Вооруженных сил РФ. В нем солдаты-срочники, до призыва — сотрудники ЧТЗ, проходят службу, работая на предприятии и выполняя гособоронзаказ», — пояснили на предприятии. В подразделении проходят службу девять человек. В ближайшее время к ним присоединятся еще 11 солдат-срочников. Мужчины служат в воинской части на базе учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Челябинска. Срочники прошли начальную военную подготовку и приняли присягу. «Мы живем на территории воинской части, в центре города. Наш будничный день начинается как у обычных солдат: подъем, завтрак, построение, физическая подготовка. А затем заводской автобус забирает нас и привозит на предприятие. Мы отрабатываем рабочую смену за станком и возвращаемся обратно в часть», — рассказал один из солдат. Молодые люди работают в механообрабатывающих цехах, литейном производстве, цехе топливной аппаратуры и других. Пресс-служба завода привела слова военнослужащего, который отметил: для него важно, что работа направлена на решение задач СВО, поддержку бойцов на передовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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