Общество Здоровье Челябинские врачи спасли новосибирца от рака, удалив фрагменты пяти органов. Фото 26 марта 2024 в 12:31 Размер текста - 17 + Медики удалили два органа полностью и еще три — частично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины избавили жителя Новосибирска от раковой опухоли почки, проведя комбинированную операцию также и на соседних органах. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, опухоль достигала 20 см в диаметре. «Челябинские врачи избавили жителя Новосибирска от опухоли почки. Злокачественное новообразование 65-летнего пациента вросло в соседние органы, что стало интраоперационной находкой», — отметили в минздраве. Онколог Константин Ивахно сказал, что новообразование своего размера достигало в течение порядка шести лет. Операция, которую провели медики, называется симультатной. Она совместила в себе несколько одновременных процессов. В ходе комбинированного хирургического вмешательства были удалены почка и надпочечник, части левых отделов толстой кишки, части тела и хвоста поджелудочной железы с селезенкой. Работу провели хирурги двух отделений: онкоурологического и онкоабдоминального. Онкологи выполнили необходимые процедуры, чтобы после выписки у пациента не было необходимости в повторной объемной операции. Временно пациенту оставили отверстие в брюшной стенке, через которое выводится содержимое кишечника. Для закрытия колостомы достаточно нахождения в обычном хирургическом стационаре по месту жительства. Операцию провели врачи двух отделений онкоцентра пресс-служба минздрава Челябинской области Фото: Опухоль росла на протяжении порядка шести лет пресс-служба минздрава Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины избавили жителя Новосибирска от раковой опухоли почки, проведя комбинированную операцию также и на соседних органах. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, опухоль достигала 20 см в диаметре. «Челябинские врачи избавили жителя Новосибирска от опухоли почки. Злокачественное новообразование 65-летнего пациента вросло в соседние органы, что стало интраоперационной находкой», — отметили в минздраве. Онколог Константин Ивахно сказал, что новообразование своего размера достигало в течение порядка шести лет. Операция, которую провели медики, называется симультатной. Она совместила в себе несколько одновременных процессов. В ходе комбинированного хирургического вмешательства были удалены почка и надпочечник, части левых отделов толстой кишки, части тела и хвоста поджелудочной железы с селезенкой. Работу провели хирурги двух отделений: онкоурологического и онкоабдоминального. Онкологи выполнили необходимые процедуры, чтобы после выписки у пациента не было необходимости в повторной объемной операции. Временно пациенту оставили отверстие в брюшной стенке, через которое выводится содержимое кишечника. Для закрытия колостомы достаточно нахождения в обычном хирургическом стационаре по месту жительства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям