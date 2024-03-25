25 марта 2024

Челябинские врачи спасли новосибирца от рака, удалив фрагменты пяти органов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики удалили два органа полностью и еще три — частично Фото:

Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины избавили жителя Новосибирска от раковой опухоли почки, проведя комбинированную операцию также и на соседних органах. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, опухоль достигала 20 см в диаметре.

«Челябинские врачи избавили жителя Новосибирска от опухоли почки. Злокачественное новообразование 65-летнего пациента вросло в соседние органы, что стало интраоперационной находкой», — отметили в минздраве.

Онколог Константин Ивахно сказал, что новообразование своего размера достигало в течение порядка шести лет. Операция, которую провели медики, называется симультатной. Она совместила в себе несколько одновременных процессов. В ходе комбинированного хирургического вмешательства были удалены почка и надпочечник, части левых отделов толстой кишки, части тела и хвоста поджелудочной железы с селезенкой. Работу провели хирурги двух отделений: онкоурологического и онкоабдоминального.

Онкологи выполнили необходимые процедуры, чтобы после выписки у пациента не было необходимости в повторной объемной операции. Временно пациенту оставили отверстие в брюшной стенке, через которое выводится содержимое кишечника. Для закрытия колостомы достаточно нахождения в обычном хирургическом стационаре по месту жительства.

Операцию провели врачи двух отделений онкоцентра
Операцию провели врачи двух отделений онкоцентра
Фото:
Опухоль росла на протяжении порядка шести лет
Опухоль росла на протяжении порядка шести лет
Фото:

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Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины избавили жителя Новосибирска от раковой опухоли почки, проведя комбинированную операцию также и на соседних органах. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, опухоль достигала 20 см в диаметре. «Челябинские врачи избавили жителя Новосибирска от опухоли почки. Злокачественное новообразование 65-летнего пациента вросло в соседние органы, что стало интраоперационной находкой», — отметили в минздраве. Онколог Константин Ивахно сказал, что новообразование своего размера достигало в течение порядка шести лет. Операция, которую провели медики, называется симультатной. Она совместила в себе несколько одновременных процессов. В ходе комбинированного хирургического вмешательства были удалены почка и надпочечник, части левых отделов толстой кишки, части тела и хвоста поджелудочной железы с селезенкой. Работу провели хирурги двух отделений: онкоурологического и онкоабдоминального. Онкологи выполнили необходимые процедуры, чтобы после выписки у пациента не было необходимости в повторной объемной операции. Временно пациенту оставили отверстие в брюшной стенке, через которое выводится содержимое кишечника. Для закрытия колостомы достаточно нахождения в обычном хирургическом стационаре по месту жительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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