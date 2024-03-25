Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины избавили жителя Новосибирска от раковой опухоли почки, проведя комбинированную операцию также и на соседних органах. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, опухоль достигала 20 см в диаметре.
«Челябинские врачи избавили жителя Новосибирска от опухоли почки. Злокачественное новообразование 65-летнего пациента вросло в соседние органы, что стало интраоперационной находкой», — отметили в минздраве.
Онколог Константин Ивахно сказал, что новообразование своего размера достигало в течение порядка шести лет. Операция, которую провели медики, называется симультатной. Она совместила в себе несколько одновременных процессов. В ходе комбинированного хирургического вмешательства были удалены почка и надпочечник, части левых отделов толстой кишки, части тела и хвоста поджелудочной железы с селезенкой. Работу провели хирурги двух отделений: онкоурологического и онкоабдоминального.
Онкологи выполнили необходимые процедуры, чтобы после выписки у пациента не было необходимости в повторной объемной операции. Временно пациенту оставили отверстие в брюшной стенке, через которое выводится содержимое кишечника. Для закрытия колостомы достаточно нахождения в обычном хирургическом стационаре по месту жительства.
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