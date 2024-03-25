В Пермском крае появятся «умные» спортивные площадки. Скрин

26 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

«Умная» площадка представляет собой модульный зал Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2024 году в селе Фролы (Пермский край) будет установлена первая «умная» спортивная площадка. Это крытый комплекс, где смогут заниматься дети и взрослые, рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. «В 2024 году в селе Фролы появится первая „умная“ спортивная площадка. Она представляет собой модульный крытый зал. Его размеры: 42,5 метра в длину и 24,5 метра в ширину. Объект будет востребован со стороны населения. Также его можно применять для организации детско-юношеского спорта», — отметила Чеснокова на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Она добавила, что зал подходит для игры в мини-футбол и гандбол. На его возведение необходимо 104 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 78 млн рублей, остальные затраты покроют краевой и муниципальный бюджеты. Подобные спортивные залы уже есть в Республике Татарстан и Ростове-на-Дону. Размер зала 42,5×24,5 метра Скриншот из группы администрации Пермского края в соцсети «ВКонтакте» «Умная» спортивная площадка — это модульный зал Скриншот из группы администрации Пермского края в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в селе Фролы (Пермский край) будет установлена первая «умная» спортивная площадка. Это крытый комплекс, где смогут заниматься дети и взрослые, рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. «В 2024 году в селе Фролы появится первая „умная“ спортивная площадка. Она представляет собой модульный крытый зал. Его размеры: 42,5 метра в длину и 24,5 метра в ширину. Объект будет востребован со стороны населения. Также его можно применять для организации детско-юношеского спорта», — отметила Чеснокова на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Она добавила, что зал подходит для игры в мини-футбол и гандбол. На его возведение необходимо 104 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 78 млн рублей, остальные затраты покроют краевой и муниципальный бюджеты. Подобные спортивные залы уже есть в Республике Татарстан и Ростове-на-Дону.