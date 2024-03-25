В 2024 году в селе Фролы (Пермский край) будет установлена первая «умная» спортивная площадка. Это крытый комплекс, где смогут заниматься дети и взрослые, рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
«В 2024 году в селе Фролы появится первая „умная“ спортивная площадка. Она представляет собой модульный крытый зал. Его размеры: 42,5 метра в длину и 24,5 метра в ширину. Объект будет востребован со стороны населения. Также его можно применять для организации детско-юношеского спорта», — отметила Чеснокова на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края.
Она добавила, что зал подходит для игры в мини-футбол и гандбол. На его возведение необходимо 104 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 78 млн рублей, остальные затраты покроют краевой и муниципальный бюджеты. Подобные спортивные залы уже есть в Республике Татарстан и Ростове-на-Дону.
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