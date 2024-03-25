25 марта 2024

В Пермском крае появятся «умные» спортивные площадки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, баскетбол, баскетбольное кольцо, школа, спортивный зал
«Умная» площадка представляет собой модульный зал Фото:

В 2024 году в селе Фролы (Пермский край) будет установлена первая «умная» спортивная площадка. Это крытый комплекс, где смогут заниматься дети и взрослые, рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

«В 2024 году в селе Фролы появится первая „умная“ спортивная площадка. Она представляет собой модульный крытый зал. Его размеры: 42,5 метра в длину и 24,5 метра в ширину. Объект будет востребован со стороны населения. Также его можно применять для организации детско-юношеского спорта», — отметила Чеснокова на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края.

Она добавила, что зал подходит для игры в мини-футбол и гандбол. На его возведение необходимо 104 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 78 млн рублей, остальные затраты покроют краевой и муниципальный бюджеты. Подобные спортивные залы уже есть в Республике Татарстан и Ростове-на-Дону.

Размер зала 42,5×24,5 метра
Размер зала 42,5×24,5 метра
«Умная» спортивная площадка — это модульный зал
«Умная» спортивная площадка — это модульный зал

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в селе Фролы (Пермский край) будет установлена первая «умная» спортивная площадка. Это крытый комплекс, где смогут заниматься дети и взрослые, рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. «В 2024 году в селе Фролы появится первая „умная“ спортивная площадка. Она представляет собой модульный крытый зал. Его размеры: 42,5 метра в длину и 24,5 метра в ширину. Объект будет востребован со стороны населения. Также его можно применять для организации детско-юношеского спорта», — отметила Чеснокова на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Она добавила, что зал подходит для игры в мини-футбол и гандбол. На его возведение необходимо 104 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 78 млн рублей, остальные затраты покроют краевой и муниципальный бюджеты. Подобные спортивные залы уже есть в Республике Татарстан и Ростове-на-Дону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...