Мемориал в память о погибших в «Крокусе» вынесли из центра Екатеринбурга

27 марта 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Ранее мемориал появился на площади 1905 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Екатеринбурге стихийный мемориал в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта перенесли с площади 1905 года на территорию православного Иоанно-Предтеченского собора, где будут молиться за погибших и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. «По просьбе администрации города Екатеринбурга сегодня [26 марта] вечером стихийный мемориал на площади 1905 года, посвященный жертвам теракта в Красногорске, перенесен на территорию Иоанно-Предтеченского собора Екатеринбурга — место особого поминовения усопших. Молитвы о живых и убиенных в „Крокус Сити Холле“ возносятся здесь, как и во всех православных храмах, с субботы 23 марта», — говорится в telegram-канале епархии. Службы будут проходить в 10 утра до 40-го дня с момента трагедии, а также в течение дня дежурным священнослужителем. «Молитва о живых и об усопших сегодня особенно важна для этих людей… Возможность для каждого из нас свою человеческую боль перенести в молитвенное пространство», — подчеркнул отец Павел. Стихийный мемориал появился в центре Екатеринбурга в ночь с 22 на 23 марта после того, как террористы расстреляли людей в здании «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. С того дня екатеринбуржцы, включая городских руководителей, несли цветы и игрушки в память о погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стихийный мемориал в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта перенесли с площади 1905 года на территорию православного Иоанно-Предтеченского собора, где будут молиться за погибших и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. «По просьбе администрации города Екатеринбурга сегодня [26 марта] вечером стихийный мемориал на площади 1905 года, посвященный жертвам теракта в Красногорске, перенесен на территорию Иоанно-Предтеченского собора Екатеринбурга — место особого поминовения усопших. Молитвы о живых и убиенных в „Крокус Сити Холле“ возносятся здесь, как и во всех православных храмах, с субботы 23 марта», — говорится в telegram-канале епархии. Службы будут проходить в 10 утра до 40-го дня с момента трагедии, а также в течение дня дежурным священнослужителем. «Молитва о живых и об усопших сегодня особенно важна для этих людей… Возможность для каждого из нас свою человеческую боль перенести в молитвенное пространство», — подчеркнул отец Павел. Стихийный мемориал появился в центре Екатеринбурга в ночь с 22 на 23 марта после того, как террористы расстреляли людей в здании «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. С того дня екатеринбуржцы, включая городских руководителей, несли цветы и игрушки в память о погибших.