В Екатеринбурге скончался директор престижного лицея

В Екатеринбурге умер директор лицея №180 «Полифорум» Алексей Крылов. Мужчине было 58 лет. Об этом рассказала в социальных сетях директор школы №32 Людмила Окуненко.
«Сегодня не стало моего замечательного коллеги и друга директора лицея №180 Крылова Алексея Валентиновича! Не верю! Плачу и скорблю!» — сказала Окуненко. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в лицей. Там не ответили на звонок.
В 2000 году Крылов был признан учителем года в Екатеринбурге, а через год стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года». В 2017 году преподаватель занял второе место во всероссийском конкурсе «Директор школы».
Должность директора лицея №180 Крылов занял в 2006 году. В 2021 году учреждение заняло 96 место среди лучших школ в рейтинге международного агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
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