В Екатеринбурге скончался директор престижного лицея

27 марта 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Точная причина смерти Крылова неизвестна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге умер директор лицея №180 «Полифорум» Алексей Крылов. Мужчине было 58 лет. Об этом рассказала в социальных сетях директор школы №32 Людмила Окуненко. «Сегодня не стало моего замечательного коллеги и друга директора лицея №180 Крылова Алексея Валентиновича! Не верю! Плачу и скорблю!» — сказала Окуненко. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в лицей. Там не ответили на звонок. В 2000 году Крылов был признан учителем года в Екатеринбурге, а через год стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года». В 2017 году преподаватель занял второе место во всероссийском конкурсе «Директор школы». Должность директора лицея №180 Крылов занял в 2006 году. В 2021 году учреждение заняло 96 место среди лучших школ в рейтинге международного агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге умер директор лицея №180 «Полифорум» Алексей Крылов. Мужчине было 58 лет. Об этом рассказала в социальных сетях директор школы №32 Людмила Окуненко. «Сегодня не стало моего замечательного коллеги и друга директора лицея №180 Крылова Алексея Валентиновича! Не верю! Плачу и скорблю!» — сказала Окуненко. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в лицей. Там не ответили на звонок. В 2000 году Крылов был признан учителем года в Екатеринбурге, а через год стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года». В 2017 году преподаватель занял второе место во всероссийском конкурсе «Директор школы». Должность директора лицея №180 Крылов занял в 2006 году. В 2021 году учреждение заняло 96 место среди лучших школ в рейтинге международного агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).