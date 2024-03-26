26 марта 2024

В Екатеринбурге скончался директор престижного лицея

© Служба новостей «URA.RU»
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Точная причина смерти Крылова неизвестна Фото:

В Екатеринбурге умер директор лицея №180 «Полифорум» Алексей Крылов. Мужчине было 58 лет. Об этом рассказала в социальных сетях директор школы №32 Людмила Окуненко.

«Сегодня не стало моего замечательного коллеги и друга директора лицея №180 Крылова Алексея Валентиновича! Не верю! Плачу и скорблю!» — сказала Окуненко. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в лицей. Там не ответили на звонок.

В 2000 году Крылов был признан учителем года в Екатеринбурге, а через год стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года». В 2017 году преподаватель занял второе место во всероссийском конкурсе «Директор школы».

Должность директора лицея №180 Крылов занял в 2006 году. В 2021 году учреждение заняло 96 место среди лучших школ в рейтинге международного агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

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В Екатеринбурге умер директор лицея №180 «Полифорум» Алексей Крылов. Мужчине было 58 лет. Об этом рассказала в социальных сетях директор школы №32 Людмила Окуненко. «Сегодня не стало моего замечательного коллеги и друга директора лицея №180 Крылова Алексея Валентиновича! Не верю! Плачу и скорблю!» — сказала Окуненко. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в лицей. Там не ответили на звонок. В 2000 году Крылов был признан учителем года в Екатеринбурге, а через год стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года». В 2017 году преподаватель занял второе место во всероссийском конкурсе «Директор школы». Должность директора лицея №180 Крылов занял в 2006 году. В 2021 году учреждение заняло 96 место среди лучших школ в рейтинге международного агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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