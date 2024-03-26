В Челябинской области 26 и 27 марта прошли антитеррористические учения с участием 12 ведомств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ региона.
«С 26 по 27 марта оперативным штабом в Челябинской области проведено учение „Технология-2024“ по пресечению теракта на одном из промпредприятий. Отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию, действиям сил и средств, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в УФСБ.
В учениях приняли участие антитеррористическая комиссия области и Копейска, региональные УФСБ и их пограничная служба, МВД, МЧС, Росгвардия и СК. К отработке действий также привлекли ФСО, ФСИН, МВД на транспорте.
Учения прошли на одном из промпредприятий региона
фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области
В отработке действий приняли участие порядка 12 ведомств
фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области
Во время учений отрабатывались действия сил и средств оперативного штаба
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В Челябинской области 26 и 27 марта прошли антитеррористические учения с участием 12 ведомств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ региона. «С 26 по 27 марта оперативным штабом в Челябинской области проведено учение „Технология-2024“ по пресечению теракта на одном из промпредприятий. Отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию, действиям сил и средств, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в УФСБ. В учениях приняли участие антитеррористическая комиссия области и Копейска, региональные УФСБ и их пограничная служба, МВД, МЧС, Росгвардия и СК. К отработке действий также привлекли ФСО, ФСИН, МВД на транспорте.