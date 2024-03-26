26 марта 2024

В Челябинской области прошли учения ведомств по пресечению теракта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Учения по пресечению теракта прошли 26 и 27 марта, сообщили в УФСБ Фото:

В Челябинской области 26 и 27 марта прошли антитеррористические учения с участием 12 ведомств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

«С 26 по 27 марта оперативным штабом в Челябинской области проведено учение „Технология-2024“ по пресечению теракта на одном из промпредприятий. Отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию, действиям сил и средств, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в УФСБ.

В учениях приняли участие антитеррористическая комиссия области и Копейска, региональные УФСБ и их пограничная служба, МВД, МЧС, Росгвардия и СК. К отработке действий также привлекли ФСО, ФСИН, МВД на транспорте.

Учения прошли на одном из промпредприятий региона
Учения прошли на одном из промпредприятий региона
В отработке действий приняли участие порядка 12 ведомств
В отработке действий приняли участие порядка 12 ведомств
Во время учений отрабатывались действия сил и средств оперативного штаба
Во время учений отрабатывались действия сил и средств оперативного штаба

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 26 и 27 марта прошли антитеррористические учения с участием 12 ведомств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ региона. «С 26 по 27 марта оперативным штабом в Челябинской области проведено учение „Технология-2024“ по пресечению теракта на одном из промпредприятий. Отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию, действиям сил и средств, выделенных для проведения контртеррористической операции», — сообщили URA.RU в УФСБ. В учениях приняли участие антитеррористическая комиссия области и Копейска, региональные УФСБ и их пограничная служба, МВД, МЧС, Росгвардия и СК. К отработке действий также привлекли ФСО, ФСИН, МВД на транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...