26 марта 2024

В Перми испытали оплату проезда в транспорте по Bluetooth

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, дети, общественный транспорт, оплата проезда, школьники, льготные проездные
Оплатить проезд можно будет по валидатору или через мобильное приложение Фото:

В Перми прошли испытания системы оплаты проезда в общественном транспорте при помощи Bluetooth. Такой способ появится в автобусах и трамваях в 2025 году.

«В Перми прошла тестирование технология оплаты проезда с помощью Bluetooth. Для работы системы на автобусах и трамваях будут установлены Bluetooth-маячки», — пишет портал «Текст» со ссылкой на городской департамент транспорта.

Маячки будут передавать сигнал смартфону, в каком автобусе или трамвае находится пассажир. Затем приложение «Проездной 59» автоматически сформирует документы на оплату. При этом оплата проезда по QR-коду или валидатору останется.

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В Перми прошли испытания системы оплаты проезда в общественном транспорте при помощи Bluetooth. Такой способ появится в автобусах и трамваях в 2025 году. «В Перми прошла тестирование технология оплаты проезда с помощью Bluetooth. Для работы системы на автобусах и трамваях будут установлены Bluetooth-маячки», — пишет портал «Текст» со ссылкой на городской департамент транспорта. Маячки будут передавать сигнал смартфону, в каком автобусе или трамвае находится пассажир. Затем приложение «Проездной 59» автоматически сформирует документы на оплату. При этом оплата проезда по QR-коду или валидатору останется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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