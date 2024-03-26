В Перми испытали оплату проезда в транспорте по Bluetooth

В Перми прошли испытания системы оплаты проезда в общественном транспорте при помощи Bluetooth. Такой способ появится в автобусах и трамваях в 2025 году.
«В Перми прошла тестирование технология оплаты проезда с помощью Bluetooth. Для работы системы на автобусах и трамваях будут установлены Bluetooth-маячки», — пишет портал «Текст» со ссылкой на городской департамент транспорта.
Маячки будут передавать сигнал смартфону, в каком автобусе или трамвае находится пассажир. Затем приложение «Проездной 59» автоматически сформирует документы на оплату. При этом оплата проезда по QR-коду или валидатору останется.
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