Умер актер сериала «Молодежка»: чем запомнился артист и режиссер Юрий Ваксман

В Ярославле умер актер Ваксман 27 марта Фото: Илья Московец © URA.RU

В возрасте 62 лет 27 марта ушел из жизни известный российский актер, режиссер и продюсер Юрий Ваксман. URA.RU собрало информацию об актере, который запомнился зрителям по яркой роли Николая в сериале «Молодежка». Ваксман был директором и сооснователем Ярославского камерного театра. Также он создал кинокомпанию «Ярсинема».

Биография

Ваксман родился в Тирасполе 17 июня 1961 года. Он окончил Воронежский театральный институт. Срочную службу проходил в ПВО радиорелейным механиком. Актер до 1992 года работал в Ярославском ТЮЗе. У Ваксмана был талант бизнесмена и организатора. Ему удалось открыть несколько баров, в том числе на Кипре, а также бильярдный зал в Израиле, кафе «Актер» в Ярославле. У Ваксмана остались супруга Татьяна и двое детей: дочь Мария — сценарист, сын Михаил — разработчик компьютерных игр.

Фильмы, которые прославили Ваксмана

Актер снимался в фильмах «Ночные стражи», «Молодой волкодав», «Олигарх», «Обитаемый остров», в сериалах «Молодежка» и «Ментовские войны». Среди последних работ Ваксмана сериал «Раневская» и проект «Портной из Бруклина».

Основатель Ярославского камерного театра и создатель кинокомпании «Ярсинема»

Ваксман стоял у истоков создания Ярославского камерного театра в 1999 году. Он и возглавил театр, вкладывал все силы и дар организатора в успешное развитие своего детища. Позднее актер учредил кинокомпанию «Ярсинема», которая организовывала съемки в Ярославской области. Кинокомпания участвовала в производстве телесериалов «Есенин», «Хиромант», «Доктор Живаго» и других проектов.

Награды актера

За вклад в развитие российской культуры и искусства Ваксман получил в феврале 2023 года звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Многолетняя и плодотворная творческая деятельность актера была отмечена благодарностью президента РФ.