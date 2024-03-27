В Челябинске СКР завершил дело задержанного ФСБ высокопоставленного налоговика

28 марта 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Дмитрий Жабреев предстанет перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU СКР завершил дело замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС по Советскому району Челябинска Дмитрия Жабреева. В ближайшее время его будут судить за крупную взятку и раскрытие налоговой тайны, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Также на скамье подсудимых окажется его сообщник. «Сотрудник налогового органа с августа 2019 года по март 2023 года через посредника получил взятку в размере 450 тысяч рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую тайну. Он снабжал представителя коммерческой организации сведениями о движении средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Они же вели оперативное сопровождение по уголовному делу, в ходе расследования которого Жабрееву предъявили обвинения по ч.3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну) и п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Также обвинение в посредничестве во взяточничестве предъявлено его 55-летнему отцу, через которого передавались деньги. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СКР завершил дело замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС по Советскому району Челябинска Дмитрия Жабреева. В ближайшее время его будут судить за крупную взятку и раскрытие налоговой тайны, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Также на скамье подсудимых окажется его сообщник. «Сотрудник налогового органа с августа 2019 года по март 2023 года через посредника получил взятку в размере 450 тысяч рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую тайну. Он снабжал представителя коммерческой организации сведениями о движении средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Они же вели оперативное сопровождение по уголовному делу, в ходе расследования которого Жабрееву предъявили обвинения по ч.3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну) и п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Также обвинение в посредничестве во взяточничестве предъявлено его 55-летнему отцу, через которого передавались деньги. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.