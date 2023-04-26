Задержанный ФСБ челябинский налоговик не смог выйти из-за решетки

Задержанный ФСБ по подозрению в получении взяток замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрий Жабреев не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, решение о его заключении под стражу оставили без изменений.
«Суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Дмитрия Жабреева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 15 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Жабреев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине марта. Ему предъявили обвинения в получении взяток. По версии следствия, он получал деньги от клиентов за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну. Также был задержан отец налоговика. Через него клиенты передавали деньги за услуги.
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