26 апреля 2023

Задержанный ФСБ челябинский налоговик не смог выйти из-за решетки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
Дмитрий Жабреев пробудет в СИЗО до середины мая Фото:

Задержанный ФСБ по подозрению в получении взяток замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрий Жабреев не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, решение о его заключении под стражу оставили без изменений.

«Суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Дмитрия Жабреева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 15 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Жабреев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине марта. Ему предъявили обвинения в получении взяток. По версии следствия, он получал деньги от клиентов за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну. Также был задержан отец налоговика. Через него клиенты передавали деньги за услуги.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанный ФСБ по подозрению в получении взяток замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрий Жабреев не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, решение о его заключении под стражу оставили без изменений. «Суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Дмитрия Жабреева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 15 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Жабреев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине марта. Ему предъявили обвинения в получении взяток. По версии следствия, он получал деньги от клиентов за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну. Также был задержан отец налоговика. Через него клиенты передавали деньги за услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...