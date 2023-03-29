Задержанного ФСБ челябинского налоговика оставили под стражей

Замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрий Жабреев, задержанный ФСБ по обвинению в получении взяток, не смог выйти из СИЗО. Как 30 марта сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, апелляционная комиссия оставила решение суда первой инстанции в силе.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление Центрального районного суда о заключении под стражу оставили в силе», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
Сотрудники УФСБ по региону задержали Жабреева в середине марта. Ему предъявили обвинения в получении взяток от клиентов, которым он предоставлял сведения, составляющие налоговую и банковскую тайну. Также был задержан отец Жабреева, выступавший в качестве посредника при передаче денег. Решением суда оба были отправлены в СИЗО до 15 мая.
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