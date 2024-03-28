В ГИБДД раскрыли подробности ДТП, в котором погибли два свердловчанина

Два свердловчанина насмерть разбились в ДТП из-за превышения скорости в снегопад

28 марта 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Инспекторы организовали проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два свердловчанина, находившиеся в автомобиле «Ока», попали в смертельное ДТП с фургоном на трассе Екатеринбург — Первоуральск из-за превышения скорости в момент снегопада. Водитель легковушки имел стаж вождения 38 лет, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «По уточненным данным водитель, 1967 года рождения, управляя автомобилем „Ока“ выбрал небезопасную скорость движения, не соответствующую погодным и дорожным условиям, вследствие чего допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Fiat, под управлением мужчины 1987 года рождения», — следует из сообщения. Водитель фургона имеет стаж вождения 12 лет. Основная причина аварии будет установлена в ходе следствия. «По его окончанию будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве. На 30 километре свердловской трассы днем 28 марта произошла авария легковушки «Ока» и микроавтобуса Fiat. Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, до прибытия медиков. Автоинспекторы выпустили несколько экстренных сообщений, призвав водителей сохранять бдительность во время снегопада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два свердловчанина, находившиеся в автомобиле «Ока», попали в смертельное ДТП с фургоном на трассе Екатеринбург — Первоуральск из-за превышения скорости в момент снегопада. Водитель легковушки имел стаж вождения 38 лет, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «По уточненным данным водитель, 1967 года рождения, управляя автомобилем „Ока“ выбрал небезопасную скорость движения, не соответствующую погодным и дорожным условиям, вследствие чего допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Fiat, под управлением мужчины 1987 года рождения», — следует из сообщения. Водитель фургона имеет стаж вождения 12 лет. Основная причина аварии будет установлена в ходе следствия. «По его окончанию будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве. На 30 километре свердловской трассы днем 28 марта произошла авария легковушки «Ока» и микроавтобуса Fiat. Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, до прибытия медиков. Автоинспекторы выпустили несколько экстренных сообщений, призвав водителей сохранять бдительность во время снегопада.