Два свердловчанина насмерть разбились в ДТП с фургоном. Фото

28 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Гаишники устанавливают личности участников ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU На 30 километре трассы между Екатеринбургом и Первоуральском произошло столкновение легковушки «Ока» и микроавтобуса Fiat. В результате аварии погибли водитель и пассажир первого автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей „Ока“ и Fiat. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины „Ока“ погибли на месте, до прибытия бригады медиков», — сказано в сообщении. На данном участке дороги организовано реверсивное движение. Силовики устанавливают личности участников аварии. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 30 километре трассы между Екатеринбургом и Первоуральском произошло столкновение легковушки «Ока» и микроавтобуса Fiat. В результате аварии погибли водитель и пассажир первого автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей „Ока“ и Fiat. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины „Ока“ погибли на месте, до прибытия бригады медиков», — сказано в сообщении. На данном участке дороги организовано реверсивное движение. Силовики устанавливают личности участников аварии.