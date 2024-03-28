Два свердловчанина насмерть разбились в ДТП с фургоном. Фото

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Полиция и ДПС. Тюмень, дпс, сотрудник дпс
Гаишники устанавливают личности участников ДТП Фото:

На 30 километре трассы между Екатеринбургом и Первоуральском произошло столкновение легковушки «Ока» и микроавтобуса Fiat. В результате аварии погибли водитель и пассажир первого автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей „Ока“ и Fiat. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины „Ока“ погибли на месте, до прибытия бригады медиков», — сказано в сообщении.

На данном участке дороги организовано реверсивное движение. Силовики устанавливают личности участников аварии.

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На 30 километре трассы между Екатеринбургом и Первоуральском произошло столкновение легковушки «Ока» и микроавтобуса Fiat. В результате аварии погибли водитель и пассажир первого автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей „Ока“ и Fiat. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины „Ока“ погибли на месте, до прибытия бригады медиков», — сказано в сообщении. На данном участке дороги организовано реверсивное движение. Силовики устанавливают личности участников аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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