Гаишники устанавливают личности участников ДТП
На 30 километре трассы между Екатеринбургом и Первоуральском произошло столкновение легковушки «Ока» и микроавтобуса Fiat. В результате аварии погибли водитель и пассажир первого автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей „Ока“ и Fiat. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины „Ока“ погибли на месте, до прибытия бригады медиков», — сказано в сообщении.
На данном участке дороги организовано реверсивное движение. Силовики устанавливают личности участников аварии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!