28 марта 2024

В МВД завели уголовное дело на пермячку, взорвавшую петарду во время выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас женщина находится под стражей
Сейчас женщина находится под стражей Фото:

Следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая во время выборов президента 17 марта на избирательном участке в Перми и подожгла петарду. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

«В МВД возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, после инцидента на избирательном участке в ДК Солдатова», — пояснили источники в беседе с «Коммерсант-Прикамье». Следователи выяснили, что 64-летняя женщина ранее судима не была, не состояла на учете по линии психиатрии и наркологии и работала санитаркой в одной из городских поликлиник.

Пожилая женщина принесла устройство, напоминающее петарду на избирательный участок вечером 17 марта. Она подожгла его в туалете здания. В результате пермячка травмировала руку. В полиции женщина рассказала, что ей велели кинуть петарду в членов УИК, но в последний момент она передумала. За это мошенники пообещали вернуть жительнице Перми деньги, которые она им перечислила в феврале. Силовики нашли дома у задержанной взрывное устройство. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Обновлено в 1:28

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая во время выборов президента 17 марта на избирательном участке в Перми и подожгла петарду. Об этом сообщили источники в силовых структурах. «В МВД возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, после инцидента на избирательном участке в ДК Солдатова», — пояснили источники в беседе с «Коммерсант-Прикамье». Следователи выяснили, что 64-летняя женщина ранее судима не была, не состояла на учете по линии психиатрии и наркологии и работала санитаркой в одной из городских поликлиник. Пожилая женщина принесла устройство, напоминающее петарду на избирательный участок вечером 17 марта. Она подожгла его в туалете здания. В результате пермячка травмировала руку. В полиции женщина рассказала, что ей велели кинуть петарду в членов УИК, но в последний момент она передумала. За это мошенники пообещали вернуть жительнице Перми деньги, которые она им перечислила в феврале. Силовики нашли дома у задержанной взрывное устройство. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы. Обновлено в 1:28 Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...