В МВД завели уголовное дело на пермячку, взорвавшую петарду во время выборов

Сейчас женщина находится под стражей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая во время выборов президента 17 марта на избирательном участке в Перми и подожгла петарду. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

«В МВД возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, после инцидента на избирательном участке в ДК Солдатова», — пояснили источники в беседе с «Коммерсант-Прикамье». Следователи выяснили, что 64-летняя женщина ранее судима не была, не состояла на учете по линии психиатрии и наркологии и работала санитаркой в одной из городских поликлиник.

Пожилая женщина принесла устройство, напоминающее петарду на избирательный участок вечером 17 марта. Она подожгла его в туалете здания. В результате пермячка травмировала руку. В полиции женщина рассказала, что ей велели кинуть петарду в членов УИК, но в последний момент она передумала. За это мошенники пообещали вернуть жительнице Перми деньги, которые она им перечислила в феврале. Силовики нашли дома у задержанной взрывное устройство. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Обновлено в 1:28

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.