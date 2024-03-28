Причина остановки трамваев неизветсна
В Екатеринбурге около ТРЦ «Карнавал» в Верх-Исетском районе города встали трамваи. По словам очевидцев, это произошло из-за поломки.
«Возле ТРЦ „Карнавал“ в сторону центра встали трамваи. Скорее всего из-за поломки одного из составов», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ».
Точная причина остановки составов неизвестна. Корреспондент URA.RU в пресс-службу ОГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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