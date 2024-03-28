28 марта 2024

Возле ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге встали трамваи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, общественный транспорт, город, снегопад, трамвай
Причина остановки трамваев неизветсна Фото:

В Екатеринбурге около ТРЦ «Карнавал» в Верх-Исетском районе города встали трамваи. По словам очевидцев, это произошло из-за поломки.

«Возле ТРЦ „Карнавал“ в сторону центра встали трамваи. Скорее всего из-за поломки одного из составов», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ».

Точная причина остановки составов неизвестна. Корреспондент URA.RU в пресс-службу ОГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге около ТРЦ «Карнавал» в Верх-Исетском районе города встали трамваи. По словам очевидцев, это произошло из-за поломки. «Возле ТРЦ „Карнавал“ в сторону центра встали трамваи. Скорее всего из-за поломки одного из составов», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ». Точная причина остановки составов неизвестна. Корреспондент URA.RU в пресс-службу ОГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...