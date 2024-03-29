Друзья рассказали, почему погибшая свердловчанка оказалась в «Крокусе». Фото

Погибшая в «Крокусе» свердловчанка Наталья Зудина часто ходила на рок-концерты

29 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Наталья Зудина стала одной из жертв теракта. Всего погибло 143 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Наталья Зудина, погибшая во время теракта в «Крокусе», была большой поклонницей русского рока и часто посещала концерты различных групп. Женщина ходила на них в одиночку, одна она пришла и на концерт «Пикника». Об этом URA.RU рассказали ее подруги на похоронах в Верхней Пышме. «Наташа любила русский рок и часто бывала на концертах. Она была очень самодостаточной, бесстрашной, ходила на концерты одна. Ей никогда не было скучно самой с собой, Наташа и скука несовместимы. Она была очень светлая, жизнерадостная, душа компании, всегда приходила на помощь людям», — рассказала ее одноклассница. Другая подруга семьи назвала Наталью Зудину сильной, решительной, инициативной и умной. После окончания вуза в Екатеринбурге девушка уехала в Москву. «Строила там карьеру, вышла замуж. Была такой зажигалочкой, звездочкой, солнышком! Все преграды преодолеет, и надо же так споткнуться» — с горечью сказала женщина. Проститься с Натальей пришли десятки человек. Все не могли сдержать слез. «Она была самой лучшей, самой любимой моей племянницей. Я ее на коленях вынянчил», — сказал корреспонденту дядя Зудиной и заплакал. Накануне прощались со свердловчанкой и в Москве. Родственники отметили, что в столице, куда они летали на опознание, им оказывали помощь волонтеры. Убитых горем людей повсюду сопровождали, им было предоставлено питание, также власти посодействовали в транспортировке тела. Наталья Зудина погибла в теракте 22 марта в «Крокус Сити Холле», куда пришла на концерт группы «Пикник». Тогда несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Свердловчанка погибла одной из первых от выстрела в голову. У нее остались муж и маленький сын, который в этот момент гостил у бабушки в Верхней Пышме. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким Натальи Зудиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наталья Зудина, погибшая во время теракта в «Крокусе», была большой поклонницей русского рока и часто посещала концерты различных групп. Женщина ходила на них в одиночку, одна она пришла и на концерт «Пикника». Об этом URA.RU рассказали ее подруги на похоронах в Верхней Пышме. «Наташа любила русский рок и часто бывала на концертах. Она была очень самодостаточной, бесстрашной, ходила на концерты одна. Ей никогда не было скучно самой с собой, Наташа и скука несовместимы. Она была очень светлая, жизнерадостная, душа компании, всегда приходила на помощь людям», — рассказала ее одноклассница. Другая подруга семьи назвала Наталью Зудину сильной, решительной, инициативной и умной. После окончания вуза в Екатеринбурге девушка уехала в Москву. «Строила там карьеру, вышла замуж. Была такой зажигалочкой, звездочкой, солнышком! Все преграды преодолеет, и надо же так споткнуться» — с горечью сказала женщина. Проститься с Натальей пришли десятки человек. Все не могли сдержать слез. «Она была самой лучшей, самой любимой моей племянницей. Я ее на коленях вынянчил», — сказал корреспонденту дядя Зудиной и заплакал. Накануне прощались со свердловчанкой и в Москве. Родственники отметили, что в столице, куда они летали на опознание, им оказывали помощь волонтеры. Убитых горем людей повсюду сопровождали, им было предоставлено питание, также власти посодействовали в транспортировке тела. Наталья Зудина погибла в теракте 22 марта в «Крокус Сити Холле», куда пришла на концерт группы «Пикник». Тогда несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Свердловчанка погибла одной из первых от выстрела в голову. У нее остались муж и маленький сын, который в этот момент гостил у бабушки в Верхней Пышме. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким Натальи Зудиной.