Росреестр: около 10 тысяч пермяков оформили льготную ипотеку

29 марта 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С 2020 года льготную ипотеку оформили 9,5 тысяч пермяков. Об этом рассказали Росреестр Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «За время действия льготной ипотеки в Прикамье зарегистрировано 9596 ипотечных сделок. Льготная ипотека — это кредит на покупку жилья с поддержкой государства по ставке ниже рыночной», — рассказали в Росреестре. Уточняется, что льготную ипотеку можно оформить только при покупке квартиры в новостройке, строительстве частного дома или земельного участка под ИЖС. Она начала действовать весной 2020 года. С тех пор условия программы несколько раз меняли. Последнее изменение вносили 1 января 2023 года. Ставку по льготной ипотеке увеличили до 8%, а первоначальный взнос — до 30%. Программа действует до 1 июля 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2020 года льготную ипотеку оформили 9,5 тысяч пермяков. Об этом рассказали Росреестр Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «За время действия льготной ипотеки в Прикамье зарегистрировано 9596 ипотечных сделок. Льготная ипотека — это кредит на покупку жилья с поддержкой государства по ставке ниже рыночной», — рассказали в Росреестре. Уточняется, что льготную ипотеку можно оформить только при покупке квартиры в новостройке, строительстве частного дома или земельного участка под ИЖС. Она начала действовать весной 2020 года. С тех пор условия программы несколько раз меняли. Последнее изменение вносили 1 января 2023 года. Ставку по льготной ипотеке увеличили до 8%, а первоначальный взнос — до 30%. Программа действует до 1 июля 2024 года.