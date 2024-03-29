Росреестр: около 10 тысяч пермяков оформили льготную ипотеку

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Объекты Курган, подъемный кран, строительство дома
Льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года Фото:

С 2020 года льготную ипотеку оформили 9,5 тысяч пермяков. Об этом рассказали Росреестр Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«За время действия льготной ипотеки в Прикамье зарегистрировано 9596 ипотечных сделок. Льготная ипотека — это кредит на покупку жилья с поддержкой государства по ставке ниже рыночной», — рассказали в Росреестре.

Уточняется, что льготную ипотеку можно оформить только при покупке квартиры в новостройке, строительстве частного дома или земельного участка под ИЖС. Она начала действовать весной 2020 года. С тех пор условия программы несколько раз меняли. Последнее изменение вносили 1 января 2023 года. Ставку по льготной ипотеке увеличили до 8%, а первоначальный взнос — до 30%. Программа действует до 1 июля 2024 года.

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С 2020 года льготную ипотеку оформили 9,5 тысяч пермяков. Об этом рассказали Росреестр Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «За время действия льготной ипотеки в Прикамье зарегистрировано 9596 ипотечных сделок. Льготная ипотека — это кредит на покупку жилья с поддержкой государства по ставке ниже рыночной», — рассказали в Росреестре. Уточняется, что льготную ипотеку можно оформить только при покупке квартиры в новостройке, строительстве частного дома или земельного участка под ИЖС. Она начала действовать весной 2020 года. С тех пор условия программы несколько раз меняли. Последнее изменение вносили 1 января 2023 года. Ставку по льготной ипотеке увеличили до 8%, а первоначальный взнос — до 30%. Программа действует до 1 июля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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