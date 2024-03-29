У двух свердловчан, насмерть разбившихся в ДТП, остались три ребенка

29 марта 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Погибшие в ДТП были коллегами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два свердловчанина, насмерть разбившиеся в автомобиле «Ока» на трассе Екатеринбург — Первоуральск, оказались коллегами. У водителя легковушки остались две дочери и внуки, а у пассажирки — 10-летний сын. Об этом рассказал племянник мужчины Виталий Лялин. «Большое горе для большой семьи, у него осталось две дочери и внуки. У женщины остался 10-летний сын, в момент аварии он был в гостях у знакомых семьи», — передает E1.RU со ссылкой на Лялина. Погибшие в ДТП работали в магазине «Семейный минимаркет». Авария произошла на 30 километре свердловской трассы днем 28 марта. Автомобилист на «Ока» превысил скорость в момент снегопада и врезался во встречный фургон Fiat. Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, до прибытия медиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два свердловчанина, насмерть разбившиеся в автомобиле «Ока» на трассе Екатеринбург — Первоуральск, оказались коллегами. У водителя легковушки остались две дочери и внуки, а у пассажирки — 10-летний сын. Об этом рассказал племянник мужчины Виталий Лялин. «Большое горе для большой семьи, у него осталось две дочери и внуки. У женщины остался 10-летний сын, в момент аварии он был в гостях у знакомых семьи», — передает E1.RU со ссылкой на Лялина. Погибшие в ДТП работали в магазине «Семейный минимаркет». Авария произошла на 30 километре свердловской трассы днем 28 марта. Автомобилист на «Ока» превысил скорость в момент снегопада и врезался во встречный фургон Fiat. Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, до прибытия медиков.