У двух свердловчан, насмерть разбившихся в ДТП, остались три ребенка

Два свердловчанина, насмерть разбившиеся в автомобиле «Ока» на трассе Екатеринбург — Первоуральск, оказались коллегами. У водителя легковушки остались две дочери и внуки, а у пассажирки — 10-летний сын. Об этом рассказал племянник мужчины Виталий Лялин.
«Большое горе для большой семьи, у него осталось две дочери и внуки. У женщины остался 10-летний сын, в момент аварии он был в гостях у знакомых семьи», — передает E1.RU со ссылкой на Лялина. Погибшие в ДТП работали в магазине «Семейный минимаркет».
Авария произошла на 30 километре свердловской трассы днем 28 марта. Автомобилист на «Ока» превысил скорость в момент снегопада и врезался во встречный фургон Fiat. Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, до прибытия медиков.
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