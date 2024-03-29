Бастрыкин потребовал возбудить дело после гибели пациента в ДТП в Пермском крае

30 марта 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после ДТП, в котором погиб пациент автомобиля скорой помощи в Соликамске Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале ведомства. В приемную к председателю обратился житель Пермского края из-за смерти его отца в ДТП с участием машины скорой помощи, в которой тот находился. В марте 2024 года пьяный водитель BMW врезался в карету скорой помощи, от чего та перевернулась, а находившийся в ней пациент выпал на дорогу, где скончался спустя непродолжительное время. В аварии также пострадали медработники, получив переломы. Всего в ДТП пострадали пять человек — два фельдшера, пациент, водитель автомобиля скорой помощи и водитель BMW. Одна из жительниц Соликамска рассказала, что погибшим является мужчина, которого «только спасли от смерти» и везли в больницу. Прокуратура взяла на контроль ход проверки смертельного ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после ДТП, в котором погиб пациент автомобиля скорой помощи в Соликамске Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале ведомства. В приемную к председателю обратился житель Пермского края из-за смерти его отца в ДТП с участием машины скорой помощи, в которой тот находился. В марте 2024 года пьяный водитель BMW врезался в карету скорой помощи, от чего та перевернулась, а находившийся в ней пациент выпал на дорогу, где скончался спустя непродолжительное время. В аварии также пострадали медработники, получив переломы. Всего в ДТП пострадали пять человек — два фельдшера, пациент, водитель автомобиля скорой помощи и водитель BMW. Одна из жительниц Соликамска рассказала, что погибшим является мужчина, которого «только спасли от смерти» и везли в больницу. Прокуратура взяла на контроль ход проверки смертельного ДТП.