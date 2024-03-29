29 марта 2024

Бастрыкин потребовал возбудить дело после гибели пациента в ДТП в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после ДТП, в котором погиб пациент автомобиля скорой помощи в Соликамске Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В приемную к председателю обратился житель Пермского края из-за смерти его отца в ДТП с участием машины скорой помощи, в которой тот находился. В марте 2024 года пьяный водитель BMW врезался в карету скорой помощи, от чего та перевернулась, а находившийся в ней пациент выпал на дорогу, где скончался спустя непродолжительное время. В аварии также пострадали медработники, получив переломы.

Всего в ДТП пострадали пять человек — два фельдшера, пациент, водитель автомобиля скорой помощи и водитель BMW. Одна из жительниц Соликамска рассказала, что погибшим является мужчина, которого «только спасли от смерти» и везли в больницу. Прокуратура взяла на контроль ход проверки смертельного ДТП.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после ДТП, в котором погиб пациент автомобиля скорой помощи в Соликамске Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале ведомства. В приемную к председателю обратился житель Пермского края из-за смерти его отца в ДТП с участием машины скорой помощи, в которой тот находился. В марте 2024 года пьяный водитель BMW врезался в карету скорой помощи, от чего та перевернулась, а находившийся в ней пациент выпал на дорогу, где скончался спустя непродолжительное время. В аварии также пострадали медработники, получив переломы. Всего в ДТП пострадали пять человек — два фельдшера, пациент, водитель автомобиля скорой помощи и водитель BMW. Одна из жительниц Соликамска рассказала, что погибшим является мужчина, которого «только спасли от смерти» и везли в больницу. Прокуратура взяла на контроль ход проверки смертельного ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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