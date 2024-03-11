Пьяный пермяк на BMW устроил смертельное ДТП с участием скорой

Прокуратура взяла на контроль ход проверки смертельной аварии, которую устроил в Соликамске (Пермский край) водитель автомобиля BMW. По предварительной информации водитель сел за руль пьяным. Об этом сообщили представители пресс-службы краевой прокуратуры в своем telegram-канале.
«По предварительной информации, 10 марта водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение со спецавтомобилем, перевозившим пациента из Чердыни. Повреждения различной степени тяжести получили медики, водитель и пассажир скорой», — говорится в сообщении представителей надзорного ведомства. По данным минздрава региона, пассажир скорой помощи погиб на месте.
В аварии пострадали два фельдшера и водитель автомобиля скорой медицинской помощи. Они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. Водитель BMW также находится в больнице, отметили в краевом минздраве.
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