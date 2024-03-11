Пьяный пермяк на BMW устроил смертельное ДТП с участием скорой

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Авария на Московском тракте. Свердловская область, дтп, происшествие, авария, гибдд, дпс, фмба россии, скорая помошь
В Соликамске пермяк на иномарке врезался в автомобиль скорой помощи (архивное фото) Фото:

Прокуратура взяла на контроль ход проверки смертельной аварии, которую устроил в Соликамске (Пермский край) водитель автомобиля BMW. По предварительной информации водитель сел за руль пьяным. Об этом сообщили представители пресс-службы краевой прокуратуры в своем telegram-канале.

«По предварительной информации, 10 марта водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение со спецавтомобилем, перевозившим пациента из Чердыни. Повреждения различной степени тяжести получили медики, водитель и пассажир скорой», — говорится в сообщении представителей надзорного ведомства. По данным минздрава региона, пассажир скорой помощи погиб на месте.

В аварии пострадали два фельдшера и водитель автомобиля скорой медицинской помощи. Они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. Водитель BMW также находится в больнице, отметили в краевом минздраве.

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Прокуратура взяла на контроль ход проверки смертельной аварии, которую устроил в Соликамске (Пермский край) водитель автомобиля BMW. По предварительной информации водитель сел за руль пьяным. Об этом сообщили представители пресс-службы краевой прокуратуры в своем telegram-канале. «По предварительной информации, 10 марта водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение со спецавтомобилем, перевозившим пациента из Чердыни. Повреждения различной степени тяжести получили медики, водитель и пассажир скорой», — говорится в сообщении представителей надзорного ведомства. По данным минздрава региона, пассажир скорой помощи погиб на месте. В аварии пострадали два фельдшера и водитель автомобиля скорой медицинской помощи. Они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. Водитель BMW также находится в больнице, отметили в краевом минздраве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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