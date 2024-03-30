30 марта 2024
29 марта 2024

В Перми мужчина получил травму на пожаре

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожар в Перми на улице Рязанская тушили 37 человек Фото:

На пожаре в Перми на улице Рязанская пострадал мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре на улице Рязанская в Перми поступило 30 марта в 13:27. Погибших нет, к сожалению, мужчина травмирован», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что горит деревянная обрешетка металлических стеллажей. До приезда пожарных самостоятельно вышел на улицу один человек. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К месту вызова были направлены 37 человек личного состава МЧС и девять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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На пожаре в Перми на улице Рязанская пострадал мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на улице Рязанская в Перми поступило 30 марта в 13:27. Погибших нет, к сожалению, мужчина травмирован», — сообщили в ведомстве. Установлено, что горит деревянная обрешетка металлических стеллажей. До приезда пожарных самостоятельно вышел на улицу один человек. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К месту вызова были направлены 37 человек личного состава МЧС и девять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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