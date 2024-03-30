Происшествия Пожары В Перми мужчина получил травму на пожаре 31 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 + Пожар в Перми на улице Рязанская тушили 37 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пожаре в Перми на улице Рязанская пострадал мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на улице Рязанская в Перми поступило 30 марта в 13:27. Погибших нет, к сожалению, мужчина травмирован», — сообщили в ведомстве. Установлено, что горит деревянная обрешетка металлических стеллажей. До приезда пожарных самостоятельно вышел на улицу один человек. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К месту вызова были направлены 37 человек личного состава МЧС и девять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На пожаре в Перми на улице Рязанская пострадал мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на улице Рязанская в Перми поступило 30 марта в 13:27. Погибших нет, к сожалению, мужчина травмирован», — сообщили в ведомстве. Установлено, что горит деревянная обрешетка металлических стеллажей. До приезда пожарных самостоятельно вышел на улицу один человек. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К месту вызова были направлены 37 человек личного состава МЧС и девять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям