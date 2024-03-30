В Перми мужчина получил травму на пожаре

На пожаре в Перми на улице Рязанская пострадал мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре на улице Рязанская в Перми поступило 30 марта в 13:27. Погибших нет, к сожалению, мужчина травмирован», — сообщили в ведомстве.
Установлено, что горит деревянная обрешетка металлических стеллажей. До приезда пожарных самостоятельно вышел на улицу один человек. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К месту вызова были направлены 37 человек личного состава МЧС и девять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
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На пожаре в Перми на улице Рязанская пострадал мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на улице Рязанская в Перми поступило 30 марта в 13:27. Погибших нет, к сожалению, мужчина травмирован», — сообщили в ведомстве. Установлено, что горит деревянная обрешетка металлических стеллажей. До приезда пожарных самостоятельно вышел на улицу один человек. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К месту вызова были направлены 37 человек личного состава МЧС и девять единиц техники. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.