На руднике «Пионер» прекращена операция по поиску 13 горняков

На руднике «Пионер» в Амурской области прекращена операция по поиску 13 горняков. Пробуренные скважины показали что все горизонты, где могли быть люди, затоплены водой, забиты глиной и льдом, сообщили в администрации АО «Покровский рудник».
«Принято решение о прекращении спасательной операции на руднике „Пионер“… Выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Есть угроза повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках», — говорится в официальном заявлении, которое публикует «Амур Лайф».
«Многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков», — заявил первый заместитель управляющего директора рудника «Пионер» Алексей Афанасьев. Близкие погибших получат от рудника единовременную выплату — годовой заработок горняка каждому члену семьи. На детей будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере одного среднемесячного заработка (до достижения ими совершеннолетия).
ЧП на шахте рудника «Пионер» произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 горняков. Управляющему директору рудника Алексею Бирюкову предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ — «Нарушение требований безопасности при ведении работ».
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