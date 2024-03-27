Директору рудника «Пионер», где замурованы 13 человек, предъявили обвинение

27 марта 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

На руднике произошел обвал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управляющему директору рудника «Пионер» в Амурской области, где из-за обрушения оказались замурованы 13 горняков, предъявлено обвинение. Предполагается, что он допустил работы горняков с нарушением техники безопасности. «Управляющему директору рудника „Пионер“ предъявлено обвинение», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета. Известно, что он заключен под стражу до 19 мая. Обрушение на руднике произошло вечером 18 марта. Спасательные работы проводились несколько дней, но безуспешно. Под завалами остались 13 человек. Директору рудника может угрожать срок до семи лет по уголовному делу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управляющему директору рудника «Пионер» в Амурской области, где из-за обрушения оказались замурованы 13 горняков, предъявлено обвинение. Предполагается, что он допустил работы горняков с нарушением техники безопасности. «Управляющему директору рудника „Пионер“ предъявлено обвинение», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета. Известно, что он заключен под стражу до 19 мая. Обрушение на руднике произошло вечером 18 марта. Спасательные работы проводились несколько дней, но безуспешно. Под завалами остались 13 человек. Директору рудника может угрожать срок до семи лет по уголовному делу.