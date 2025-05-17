Боевики «Айдара»* сосредоточились на границе ДНР и Днепропетровской области

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ВСУ направили к Днепропетровской области боевиков из запрещенного нацбатальона «Айдар»*
ВСУ направили к Днепропетровской области боевиков из запрещенного нацбатальона «Айдар»* Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные перебросили севернее села Богатырь в ДНР, на границе с Днепропетровской областью, бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Противник разместил в селе Новоукраинка севернее Богатыря боевиков 24-го отдельного штурмового батальона „Айдар“», — сообщили собеседники агентства. По их данным, ВСУ спешно перебрасывают дополнительные силы на границу ДНР и Днепропетровской области с целью удержать оборону на этом участке фронта.

На днях российские солдаты освободили населенный пункт Новоалександровка в ДНР. Таким образом бойцы РФ сделали очередной шаг к границе Днепропетровской области. Также было освобождено Торское. Месяц назад также сообщалось о задержании в ЛНР бывшего участника украинского националистического батальона «Айдар». 

*признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

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Украинские военные перебросили севернее села Богатырь в ДНР, на границе с Днепропетровской областью, бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. «Противник разместил в селе Новоукраинка севернее Богатыря боевиков 24-го отдельного штурмового батальона „Айдар“», — сообщили собеседники агентства. По их данным, ВСУ спешно перебрасывают дополнительные силы на границу ДНР и Днепропетровской области с целью удержать оборону на этом участке фронта. На днях российские солдаты освободили населенный пункт Новоалександровка в ДНР. Таким образом бойцы РФ сделали очередной шаг к границе Днепропетровской области. Также было освобождено Торское. Месяц назад также сообщалось о задержании в ЛНР бывшего участника украинского националистического батальона «Айдар».  *признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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