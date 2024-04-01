Челябинская юмористка Сауле Юсупова поделилась семейной фотографией. Фото

Челябинская юмористка Сауле Юсупова называет близких родственниц «мои королевы»
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Стендап-комик Юсупова поделилась семейным снимком со своими мамой и тетей Фото:

Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, поделилась фотографией со своими мамой и тетей. Снимок появился в ее личном telegram-канале.

«Мои королевы. Мама и Апака, старшая сестра мамы», — подписала Сауле Юсупова свой пост в канале.

На семейном кадре мама и тетя Юсуповой запечатлены в ресторане. Женщины смотрят друг на друга.

Ранее в подкасте у комика Ивана Абрамова челябинская юмористка рассказала, как все детство ее била мать за проступки. В десятом классе Юсупова наносила себе травмы, а ее мама отреагировала на это упреками.

Тетя и мама юмористки Сауле Юсуповой в ресторане
Тетя и мама юмористки Сауле Юсуповой в ресторане

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Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, поделилась фотографией со своими мамой и тетей. Снимок появился в ее личном telegram-канале. «Мои королевы. Мама и Апака, старшая сестра мамы», — подписала Сауле Юсупова свой пост в канале. На семейном кадре мама и тетя Юсуповой запечатлены в ресторане. Женщины смотрят друг на друга. Ранее в подкасте у комика Ивана Абрамова челябинская юмористка рассказала, как все детство ее била мать за проступки. В десятом классе Юсупова наносила себе травмы, а ее мама отреагировала на это упреками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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