Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, поделилась фотографией со своими мамой и тетей. Снимок появился в ее личном telegram-канале.
«Мои королевы. Мама и Апака, старшая сестра мамы», — подписала Сауле Юсупова свой пост в канале.
На семейном кадре мама и тетя Юсуповой запечатлены в ресторане. Женщины смотрят друг на друга.
Ранее в подкасте у комика Ивана Абрамова челябинская юмористка рассказала, как все детство ее била мать за проступки. В десятом классе Юсупова наносила себе травмы, а ее мама отреагировала на это упреками.
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