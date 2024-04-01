Челябинская юмористка Сауле Юсупова поделилась семейной фотографией. Фото

Челябинская юмористка Сауле Юсупова называет близких родственниц «мои королевы»

01 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Стендап-комик Юсупова поделилась семейным снимком со своими мамой и тетей Фото: Размик Закарян © URA.RU Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, поделилась фотографией со своими мамой и тетей. Снимок появился в ее личном telegram-канале. «Мои королевы. Мама и Апака, старшая сестра мамы», — подписала Сауле Юсупова свой пост в канале. На семейном кадре мама и тетя Юсуповой запечатлены в ресторане. Женщины смотрят друг на друга. Ранее в подкасте у комика Ивана Абрамова челябинская юмористка рассказала, как все детство ее била мать за проступки. В десятом классе Юсупова наносила себе травмы, а ее мама отреагировала на это упреками. Тетя и мама юмористки Сауле Юсуповой в ресторане Сауле Юсупова в своем telegram-канале фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, поделилась фотографией со своими мамой и тетей. Снимок появился в ее личном telegram-канале. «Мои королевы. Мама и Апака, старшая сестра мамы», — подписала Сауле Юсупова свой пост в канале. На семейном кадре мама и тетя Юсуповой запечатлены в ресторане. Женщины смотрят друг на друга. Ранее в подкасте у комика Ивана Абрамова челябинская юмористка рассказала, как все детство ее била мать за проступки. В десятом классе Юсупова наносила себе травмы, а ее мама отреагировала на это упреками.