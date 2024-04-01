Челябинский пивной клуб временно закрывают из-за нехватки поваров

В Челябинске наблюдается дефицит профессиональных поваров, отметил Ройтенберг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дегустационный зал клуба «Лаборатория Пива» в поселке Урицкого (Челябинск) закрыли до 20 сентября из-за нехватки профессиональных поваров. При этом ресторан на улице Кирова продолжит свою работу в штатном режиме. О причинах URA.RU сообщил совладелец клуба Илья Ройтенберг.

«Самый главный повар ушел в вынужденный отпуск из-за семейных проблем. Не смогли найти новых профессиональных сотрудников, поэтому зал на Карпинского закрываем до осени», — рассказал URA.RU Ройтенберг.

На время отпуска главного повара прекратятся пивные спа-процедуры, экскурсии и дегустации по пивоварне на улице Карпинского. Меры введены с 1 апреля по 20 сентября.

По словам Ройтенберга, нехватка профессиональных поваров сейчас наблюдается во многих заведениях. Недавно вопрос был поднят на встрече рестораторов. Никто из представителей ресторанного бизнеса не хочет брать неопытных работников, все ищут специалистов, объяснил он.