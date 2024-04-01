В ХМАО силовики поймали мошенников, наживавшихся на пенсионерах

02 апреля 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Мошенники рассказывали жертвам историю про ДТП с их близкими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске сотрудники полиции задержали курьеров, которые выманили у пенсионеров один миллион рублей, рассказав о несуществующих ДТП с их близкими. Об успешно проведенной операции сообщило окружное ведомство в соцсети. «В Ханты-Мансийске полицейские задержали курьеров мошенников, похитивших у пенсионеров почти 1 млн рублей. В полицию поступило заявление местной жительницы 1936 года рождения, которая рассказала о звонке неизвестного, представившегося следователем. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, из-за чего теперь требуются деньги. В тот же день в полицию поступило еще три аналогичных сообщения», — сообщаются в telegram-канале окружного управления МВД детали преступления. В ведомстве уточнили, что двое злоумышленников приехали из Омской области. Их наняли неизвестные в мессенджере, оплатили им дорогу до Ханты-Мансийска и сняли там жилье. Курьеры-мошенники получали 4% от собранной суммы, остальное переводили на счета нанимателей. В ходе задержания они рассказали еще о двух случаях, по которым в правоохранительные органы заявлений от пострадавших не поступало. Школьница из Сургута ранее перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам, которые представились разработчиками ее любимой игры Roblox. За это девочке было обещано обновление приложения и повышение уровня в игре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске сотрудники полиции задержали курьеров, которые выманили у пенсионеров один миллион рублей, рассказав о несуществующих ДТП с их близкими. Об успешно проведенной операции сообщило окружное ведомство в соцсети. «В Ханты-Мансийске полицейские задержали курьеров мошенников, похитивших у пенсионеров почти 1 млн рублей. В полицию поступило заявление местной жительницы 1936 года рождения, которая рассказала о звонке неизвестного, представившегося следователем. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, из-за чего теперь требуются деньги. В тот же день в полицию поступило еще три аналогичных сообщения», — сообщаются в telegram-канале окружного управления МВД детали преступления. В ведомстве уточнили, что двое злоумышленников приехали из Омской области. Их наняли неизвестные в мессенджере, оплатили им дорогу до Ханты-Мансийска и сняли там жилье. Курьеры-мошенники получали 4% от собранной суммы, остальное переводили на счета нанимателей. В ходе задержания они рассказали еще о двух случаях, по которым в правоохранительные органы заявлений от пострадавших не поступало. Школьница из Сургута ранее перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам, которые представились разработчиками ее любимой игры Roblox. За это девочке было обещано обновление приложения и повышение уровня в игре.