Куйвашев наградил легендарного уральского идеолога новым статусом

02 апреля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Александр Левин — одна из знаковых фигур в общественно-политической жизни региона Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил Александру Левину — главному идеологу региональной власти времен Эдуарда Росселя (1995—2009 гг.), председателю областной Общественной палаты и свердловского Союза журналистов — статус почетного гражданина. Копия указа есть в распоряжении URA.RU. «За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области присвоить председателю Общественной палаты Левину А. Ю. почетное звание „Почетный гражданин“», — говорится в документе. Инициатором награждения Левина выступил департамент внутренней политики. Александр Левин родился в 1951 году. Он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, работал в редакции газеты «Вечерний Свердловск», а с 1991 перешел на госслужбу. В середине 1990-х возглавлял пресс-службу Росселя, позднее стал руководителем его администрации. В 2013 году Левина впервые избрали председателем ячейки Союза журналистов, и до сегодняшнего дня он остается одним из главных защитников медиа. Все помнят, как в сентябре 2018-го, когда задерживали журналистов, освещавших протест против пенсионной реформы, Союз публично ставил вопрос о правомерности применения силы к представителям СМИ и как Левин одергивал депутата Александра Колесникова, назвавшего журналистов «бестолочами». И как в 2021 году он, подключив облсуд, полицию, прокуратуру и другие ведомства, выступил с идеей создания центра правовой защиты журналистов. Глава российского Союза журналистов Владимир Соловьев позднее называл свердловский филиал одним из мощнейших в стране. Кстати, в том же 2021 году Левину присудили премию «Золотое перо России» в номинации «Легенда российской журналистики». С 2018 года Левин проявляет себя еще и как главный коммуникатор с общественными организациями, представляющими разные интересы, — в статусе главы Общественной палаты. В 2019-м, когда разворачивались несанкционированные митинги против строительства храма в сквере у драмтеатра, он не отсиживался, а предоставил сторонам свою площадку — стабилизируя обстановку в городе и регионе. А последние несколько лет координируемый Левиным Центр общественного наблюдения (ЦОН) на выборах обеспечивает легитимность всех крупных избирательных кампаний. Так было и на недавних президентских выборах: ни один из немногочисленных инцидентов не остался без разбора — как присуще Левину, фактурного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил Александру Левину — главному идеологу региональной власти времен Эдуарда Росселя (1995—2009 гг.), председателю областной Общественной палаты и свердловского Союза журналистов — статус почетного гражданина. Копия указа есть в распоряжении URA.RU. «За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области присвоить председателю Общественной палаты Левину А. Ю. почетное звание „Почетный гражданин“», — говорится в документе. Инициатором награждения Левина выступил департамент внутренней политики. Александр Левин родился в 1951 году. Он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, работал в редакции газеты «Вечерний Свердловск», а с 1991 перешел на госслужбу. В середине 1990-х возглавлял пресс-службу Росселя, позднее стал руководителем его администрации. В 2013 году Левина впервые избрали председателем ячейки Союза журналистов, и до сегодняшнего дня он остается одним из главных защитников медиа. Все помнят, как в сентябре 2018-го, когда задерживали журналистов, освещавших протест против пенсионной реформы, Союз публично ставил вопрос о правомерности применения силы к представителям СМИ и как Левин одергивал депутата Александра Колесникова, назвавшего журналистов «бестолочами». И как в 2021 году он, подключив облсуд, полицию, прокуратуру и другие ведомства, выступил с идеей создания центра правовой защиты журналистов. Глава российского Союза журналистов Владимир Соловьев позднее называл свердловский филиал одним из мощнейших в стране. Кстати, в том же 2021 году Левину присудили премию «Золотое перо России» в номинации «Легенда российской журналистики». С 2018 года Левин проявляет себя еще и как главный коммуникатор с общественными организациями, представляющими разные интересы, — в статусе главы Общественной палаты. В 2019-м, когда разворачивались несанкционированные митинги против строительства храма в сквере у драмтеатра, он не отсиживался, а предоставил сторонам свою площадку — стабилизируя обстановку в городе и регионе. А последние несколько лет координируемый Левиным Центр общественного наблюдения (ЦОН) на выборах обеспечивает легитимность всех крупных избирательных кампаний. Так было и на недавних президентских выборах: ни один из немногочисленных инцидентов не остался без разбора — как присуще Левину, фактурного.