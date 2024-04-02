ФСБ задержала мужчину, нелегально провозившего украинцев через Брянскую область

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ выяснила, что задержанный имел соучастников Фото:

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, незаконно провозившего украинцев на территорию региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности.

«Задержан с поличным гражданин России, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции. Лицо <…> организовало незаконный въезд из сопредельного государства четырех граждан Украины через брянский участок границы», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС.

Уточняется, что у гражданина были соучастники, которые пока что не установлены. Против него возбуждено уголовное дело по статье об «организации незаконной миграции».

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В Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, незаконно провозившего украинцев на территорию региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности. «Задержан с поличным гражданин России, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции. Лицо <…> организовало незаконный въезд из сопредельного государства четырех граждан Украины через брянский участок границы», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС. Уточняется, что у гражданина были соучастники, которые пока что не установлены. Против него возбуждено уголовное дело по статье об «организации незаконной миграции».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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