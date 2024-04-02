Происшествия Криминал ФСБ задержала мужчину, нелегально провозившего украинцев через Брянскую область 02 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 + ФСБ выяснила, что задержанный имел соучастников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, незаконно провозившего украинцев на территорию региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности. «Задержан с поличным гражданин России, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции. Лицо <…> организовало незаконный въезд из сопредельного государства четырех граждан Украины через брянский участок границы», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС. Уточняется, что у гражданина были соучастники, которые пока что не установлены. Против него возбуждено уголовное дело по статье об «организации незаконной миграции». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, незаконно провозившего украинцев на территорию региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности. «Задержан с поличным гражданин России, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции. Лицо <…> организовало незаконный въезд из сопредельного государства четырех граждан Украины через брянский участок границы», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС. Уточняется, что у гражданина были соучастники, которые пока что не установлены. Против него возбуждено уголовное дело по статье об «организации незаконной миграции». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям