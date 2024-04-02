ФСБ задержала мужчину, нелегально провозившего украинцев через Брянскую область

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, незаконно провозившего украинцев на территорию региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности.
«Задержан с поличным гражданин России, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции. Лицо <…> организовало незаконный въезд из сопредельного государства четырех граждан Украины через брянский участок границы», — говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС.
Уточняется, что у гражданина были соучастники, которые пока что не установлены. Против него возбуждено уголовное дело по статье об «организации незаконной миграции».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.