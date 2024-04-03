В Китае предупредили Запад об страшных последствиях захвата активов РФ

SCMP: Запад ждут страшные последствия при захвате активов РФ

03 апреля 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Запад может потерять доминирование в международной валютно-финансовой системе Фото: Анна Майорова © URA.RU Если Запад захватит активы РФ, то он рискует потерять доминирование в международной валютно-финансовой системе. Об этом заявили в китайском South China Morning Post. «Фактически, захват активов России будет представлять собой значительную эскалацию, не только ставящую под угрозу доминирование Запада в международной валютно-финансовой системе, но и создающую опасный прецедент в международном праве», — сообщили в SCMP . Именно поэтому в Китае считают, что создание правдоподобного юридического аргумент в пользу конфискации российских резервов — неправильный шаг. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что любые действия с российскими активами со стороны Запада повлекут за собой зеркальный ответ. Как он сообщал в феврале, за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если Запад захватит активы РФ, то он рискует потерять доминирование в международной валютно-финансовой системе. Об этом заявили в китайском South China Morning Post. «Фактически, захват активов России будет представлять собой значительную эскалацию, не только ставящую под угрозу доминирование Запада в международной валютно-финансовой системе, но и создающую опасный прецедент в международном праве», — сообщили в SCMP. Именно поэтому в Китае считают, что создание правдоподобного юридического аргумент в пользу конфискации российских резервов — неправильный шаг. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что любые действия с российскими активами со стороны Запада повлекут за собой зеркальный ответ. Как он сообщал в феврале, за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан.