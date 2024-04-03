В Китае предупредили Запад об страшных последствиях захвата активов РФ

Если Запад захватит активы РФ, то он рискует потерять доминирование в международной валютно-финансовой системе. Об этом заявили в китайском South China Morning Post.
«Фактически, захват активов России будет представлять собой значительную эскалацию, не только ставящую под угрозу доминирование Запада в международной валютно-финансовой системе, но и создающую опасный прецедент в международном праве», — сообщили в SCMP. Именно поэтому в Китае считают, что создание правдоподобного юридического аргумент в пользу конфискации российских резервов — неправильный шаг.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что любые действия с российскими активами со стороны Запада повлекут за собой зеркальный ответ. Как он сообщал в феврале, за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан.
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Если Запад захватит активы РФ, то он рискует потерять доминирование в международной валютно-финансовой системе. Об этом заявили в китайском South China Morning Post. «Фактически, захват активов России будет представлять собой значительную эскалацию, не только ставящую под угрозу доминирование Запада в международной валютно-финансовой системе, но и создающую опасный прецедент в международном праве», — сообщили в SCMP. Именно поэтому в Китае считают, что создание правдоподобного юридического аргумент в пользу конфискации российских резервов — неправильный шаг. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что любые действия с российскими активами со стороны Запада повлекут за собой зеркальный ответ. Как он сообщал в феврале, за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан.