Министр обороны Франции поговорил с Шойгу о теракте в «Крокусе»

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу (на фото) и Себастьян Лекорню провели разговор Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Французский министр осудил теракт в «Крокусе», произошедший 22 марта.

Лекорню поговорил по телефону с Шойгу. «Глава Минобороны Франции в разговоре с Шойгу решительно осудил теракт в „Крокус Сити Холле“ и выразил солидарность семьям жертв», — передает РИА Новости.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Французский министр осудил теракт в «Крокусе», произошедший 22 марта. Лекорню поговорил по телефону с Шойгу. «Глава Минобороны Франции в разговоре с Шойгу решительно осудил теракт в „Крокус Сити Холле“ и выразил солидарность семьям жертв», — передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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