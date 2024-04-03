Министр обороны Франции поговорил с Шойгу о теракте в «Крокусе»

03 апреля 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу (на фото) и Себастьян Лекорню провели разговор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Французский министр осудил теракт в «Крокусе», произошедший 22 марта. Лекорню поговорил по телефону с Шойгу. «Глава Минобороны Франции в разговоре с Шойгу решительно осудил теракт в „Крокус Сити Холле“ и выразил солидарность семьям жертв», — передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Французский министр осудил теракт в «Крокусе», произошедший 22 марта. Лекорню поговорил по телефону с Шойгу. «Глава Минобороны Франции в разговоре с Шойгу решительно осудил теракт в „Крокус Сити Холле“ и выразил солидарность семьям жертв», — передает РИА Новости.