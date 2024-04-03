Министр обороны Франции поговорил с Шойгу о теракте в «Крокусе»

Сергей Шойгу (на фото) и Себастьян Лекорню провели разговор
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Французский министр осудил теракт в «Крокусе», произошедший 22 марта.
Лекорню поговорил по телефону с Шойгу. «Глава Минобороны Франции в разговоре с Шойгу решительно осудил теракт в „Крокус Сити Холле“ и выразил солидарность семьям жертв», — передает РИА Новости.
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