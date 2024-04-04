В Екатеринбурге школьники на электросамокате разбили киоск с шаурмой. Видео

04 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

На самокате передвигались два человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 4 апреля два школьника на электрическом самокате разбили кисок с шаурмой, въехав в павильон. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Екатеринбурге школьник не справился с управлением и влетел в шаурмечку», — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Адрес киоска не уточняется. На видео видно, как в момент столкновения с самоката спрыгивают два подростка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Whoosh и «Яндекс». В первом сервисе отметили, что это не их самокат, а во второй компании на момент публикации не ответили. Сезон кикшеринга начался несколько дней назад, но это не первый инцидент с электросамокатом. Так, например, 14-летняя девочка при переезде пешеходного перехода на самокате угодила под колеса «Нивы». Власти Екатеринбурга уже взялись за самокатчиков, ограничив на определенных улицах максимальную скорость устройств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 4 апреля два школьника на электрическом самокате разбили кисок с шаурмой, въехав в павильон. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Екатеринбурге школьник не справился с управлением и влетел в шаурмечку», — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Адрес киоска не уточняется. На видео видно, как в момент столкновения с самоката спрыгивают два подростка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Whoosh и «Яндекс». В первом сервисе отметили, что это не их самокат, а во второй компании на момент публикации не ответили. Сезон кикшеринга начался несколько дней назад, но это не первый инцидент с электросамокатом. Так, например, 14-летняя девочка при переезде пешеходного перехода на самокате угодила под колеса «Нивы». Власти Екатеринбурга уже взялись за самокатчиков, ограничив на определенных улицах максимальную скорость устройств.