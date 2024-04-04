В Екатеринбурге школьники на электросамокате разбили киоск с шаурмой. Видео

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
На самокате передвигались два человека Фото:

В Екатеринбурге 4 апреля два школьника на электрическом самокате разбили кисок с шаурмой, въехав в павильон. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В Екатеринбурге школьник не справился с управлением и влетел в шаурмечку», — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Адрес киоска не уточняется. На видео видно, как в момент столкновения с самоката спрыгивают два подростка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Whoosh и «Яндекс». В первом сервисе отметили, что это не их самокат, а во второй компании на момент публикации не ответили.

Сезон кикшеринга начался несколько дней назад, но это не первый инцидент с электросамокатом. Так, например, 14-летняя девочка при переезде пешеходного перехода на самокате угодила под колеса «Нивы». Власти Екатеринбурга уже взялись за самокатчиков, ограничив на определенных улицах максимальную скорость устройств.

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В Екатеринбурге 4 апреля два школьника на электрическом самокате разбили кисок с шаурмой, въехав в павильон. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Екатеринбурге школьник не справился с управлением и влетел в шаурмечку», — пишет telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Адрес киоска не уточняется. На видео видно, как в момент столкновения с самоката спрыгивают два подростка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Whoosh и «Яндекс». В первом сервисе отметили, что это не их самокат, а во второй компании на момент публикации не ответили. Сезон кикшеринга начался несколько дней назад, но это не первый инцидент с электросамокатом. Так, например, 14-летняя девочка при переезде пешеходного перехода на самокате угодила под колеса «Нивы». Власти Екатеринбурга уже взялись за самокатчиков, ограничив на определенных улицах максимальную скорость устройств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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