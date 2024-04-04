Мэр из ХМАО уходит в отставку

Глава Белого Яра (ХМАО) Валерий Лупырь уходит в отставку. О своем решении он сообщил в разговоре с URA.RU.
«Будучи в отпуске прошел обследование. Специалисты подтвердили проблемы с сердцем. Поэтому принял решение сложить с себя полномочия главы Белого Яра по состоянию здоровья», — рассказал Лупырь журналисту агентства.
Валерий Лупырь возглавлял городское поселение с сентября 2022 года. До этого, с 2017 года, работал заместителем директора департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района. В Белый Яр переехал в 1989 года и долгое время работал учителем физики и информатики.
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