Мэр из ХМАО уходит в отставку

05 апреля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Валерий Лупырь покидает пост главы Белого Яра по состоянию здоровья Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава Белого Яра (ХМАО) Валерий Лупырь уходит в отставку. О своем решении он сообщил в разговоре с URA.RU. «Будучи в отпуске прошел обследование. Специалисты подтвердили проблемы с сердцем. Поэтому принял решение сложить с себя полномочия главы Белого Яра по состоянию здоровья», — рассказал Лупырь журналисту агентства. Валерий Лупырь возглавлял городское поселение с сентября 2022 года. До этого, с 2017 года, работал заместителем директора департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района. В Белый Яр переехал в 1989 года и долгое время работал учителем физики и информатики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Белого Яра (ХМАО) Валерий Лупырь уходит в отставку. О своем решении он сообщил в разговоре с URA.RU. «Будучи в отпуске прошел обследование. Специалисты подтвердили проблемы с сердцем. Поэтому принял решение сложить с себя полномочия главы Белого Яра по состоянию здоровья», — рассказал Лупырь журналисту агентства. Валерий Лупырь возглавлял городское поселение с сентября 2022 года. До этого, с 2017 года, работал заместителем директора департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района. В Белый Яр переехал в 1989 года и долгое время работал учителем физики и информатики.