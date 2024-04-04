04 апреля 2024

Пермским студентам нашли место в новом психдиспансере

В новом психдиспансере откроется клиническая база пермского медвуза
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Новое отделение Пермской краевой клинической психиатрической больницы открылось на Лодыгина, 10 (архивное фото) Фото:

В Перми на улице Лодыгина открыли новое диспансерное отделение Пермской краевой клинической психиатрической больницы. Работать здесь будут и студенты Пермского медицинского университета, рассказали в вузе.

«Здесь будет располагаться клиническая база кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Теперь студентам будет удобно заниматься, особенно производственной и преддипломной практикой», — говорится на странице ПГМУ в соцсети «ВКонтакте».

4 апреля новое медучреждение посетили министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень и глава медуниверситета Анна Благонравова. В диспансере разместились детское и взрослое отделения. Больница может принять до 370 пациентов в смену, а дневной стационар рассчитан на 75 мест.

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В Перми на улице Лодыгина открыли новое диспансерное отделение Пермской краевой клинической психиатрической больницы. Работать здесь будут и студенты Пермского медицинского университета, рассказали в вузе. «Здесь будет располагаться клиническая база кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Теперь студентам будет удобно заниматься, особенно производственной и преддипломной практикой», — говорится на странице ПГМУ в соцсети «ВКонтакте». 4 апреля новое медучреждение посетили министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень и глава медуниверситета Анна Благонравова. В диспансере разместились детское и взрослое отделения. Больница может принять до 370 пациентов в смену, а дневной стационар рассчитан на 75 мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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