В челябинском театре готовят балет «Мата Хари»

В челябинском театре премьеру балета «Мата Хари» назначили на 7 июня

Премьера балета «Мата Хари» в Челябинске состоится 7 и 8 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовит постановку «Мата Хари», которая откроет фестиваль балета в честь артистки Екатерины Максимовой. Спектакль о Мате Хари, знаменитой танцовщице и шпионке, будет представлен публике 7 и 8 июня, сообщили в пресс-службе минкультуры региона.

«Премьера спектакля „Мата Хари“ откроет XV Международный фестиваль балета „В честь Екатерины Максимовой“ 7 и 8 июня. Хореографом выступит Надежда Калинина, которая ранее поставила балеты: „Ида. Любовь и страсть Иды Рубинштейн“, „Кармина Бурана“ и „Сказки Гофмана“», — сообщили в пресс-службе.

В постановке будут показаны ключевые моменты жизни Маты Хари, включая ее время на острове Ява, переезд в Париж и работу в качестве двойного агента. Визуальное оформление спектакля предложил художник Сергей Новиков. По его задумке сцена театра превратится в ресторан, а центральное место займет статуя бога Шивы. По ходу спектакля можно будет увидеть витражи и стекла, на которые будет транслироваться видеопроекция.