В челябинском театре готовят балет «Мата Хари»

В челябинском театре премьеру балета «Мата Хари» назначили на 7 июня
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Клипарт. Екатеринбург, искусство, танец, балет
Премьера балета «Мата Хари» в Челябинске состоится 7 и 8 июня Фото:

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовит постановку «Мата Хари», которая откроет фестиваль балета в честь артистки Екатерины Максимовой. Спектакль о Мате Хари, знаменитой танцовщице и шпионке, будет представлен публике 7 и 8 июня, сообщили в пресс-службе минкультуры региона.

«Премьера спектакля „Мата Хари“ откроет XV Международный фестиваль балета „В честь Екатерины Максимовой“ 7 и 8 июня. Хореографом выступит Надежда Калинина, которая ранее поставила балеты: „Ида. Любовь и страсть Иды Рубинштейн“, „Кармина Бурана“ и „Сказки Гофмана“», — сообщили в пресс-службе.

В постановке будут показаны ключевые моменты жизни Маты Хари, включая ее время на острове Ява, переезд в Париж и работу в качестве двойного агента. Визуальное оформление спектакля предложил художник Сергей Новиков. По его задумке сцена театра превратится в ресторан, а центральное место займет статуя бога Шивы. По ходу спектакля можно будет увидеть витражи и стекла, на которые будет транслироваться видеопроекция.

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Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовит постановку «Мата Хари», которая откроет фестиваль балета в честь артистки Екатерины Максимовой. Спектакль о Мате Хари, знаменитой танцовщице и шпионке, будет представлен публике 7 и 8 июня, сообщили в пресс-службе минкультуры региона. «Премьера спектакля „Мата Хари“ откроет XV Международный фестиваль балета „В честь Екатерины Максимовой“ 7 и 8 июня. Хореографом выступит Надежда Калинина, которая ранее поставила балеты: „Ида. Любовь и страсть Иды Рубинштейн“, „Кармина Бурана“ и „Сказки Гофмана“», — сообщили в пресс-службе. В постановке будут показаны ключевые моменты жизни Маты Хари, включая ее время на острове Ява, переезд в Париж и работу в качестве двойного агента. Визуальное оформление спектакля предложил художник Сергей Новиков. По его задумке сцена театра превратится в ресторан, а центральное место займет статуя бога Шивы. По ходу спектакля можно будет увидеть витражи и стекла, на которые будет транслироваться видеопроекция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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