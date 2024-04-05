Челябинцев предупредили о высокой вероятности лесных пожаров

Теплая весна повышает вероятность пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о высокой вероятности лесных и ландшафтных пожаров в связи с повышением температуры в апреле и мае. Об этом заявил и. о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин. За нарушение правил пожарной безопасности во время пожароопасного сезона предусмотрены штрафы.

«По предварительному прогнозу на апрель, май и даже июнь синоптики говорят о повышении температуры. Это является причиной высокой пожарной опасности», — отметил Нигматуллин в рамках пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».

По данным ГУ лесами, в 2023 году 96% пожаров в регионе были потушены в первые сутки, что говорит о своевременности реагирования на возникновения лесных и ландшафтных пожаров. С 2019 по 2023 годы было закуплено более 230 единиц новой техники для борьбы с возгораниями.

«Такого обновления парка техники ранее никогда не было. В этом году также запланирована покупка техники, будет использоваться видеосистема. Пожары будут тушить более четырех тысяч человек и свыше 1800 единиц техники, плюс подведомственные 642 лесных пожарных», — добавил Нигматуллин.

В этом году планируется закупить дополнительно две лесопожарные автоцистерны, семь легковых автомобилей повышенной проходимости, один сидельный тягач с тралом. Последний вид очень важен для оперативной переброски техники на другую территорию.

В ГУ лесами уточнили, что во время пожароопасного периода в лесах запрещено использовать открытый огонь, бросать окурки, спички, выжигать сухую траву, работать с потенциально опасным оборудованием, к примеру, сварочным инструментом. Штрафы для физлиц за нарушения начинаются от 15 тысяч рублей, дополнительно будет взыскана компенсация ущерба, а за гибель лесных насаждений возможна уголовная ответственность.

Ранее URA.RU сообщало, что пожароопасный сезон начинается в Челябинской области с 5 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер,