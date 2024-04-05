Депутат Госдумы Федоров: раненый губернатор Чибис не нуждался в охране

05 апреля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Нападение на губернатора Чибиса было спланировано, считает Евгений Федоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мурманскому губернатору Андрею Чибису никогда не требовалась охрана, потому что он всегда близок к своим землякам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от региона Евгений Федоров. В ночь на 5 апреля Чибис в Апатитах получил ножевое ранение после встречи с местными жителями. «Губернатор Мурманской области очень открытый человек, постоянно общается с людьми. Раз в несколько дней он проводит массовые встречи с народом. Ему не нужна была охрана, у него никогда ее не было. Жители области были настроены к нему положительно. Его прозвали заряженная батарейка. Он очень энергичный человек. И всегда открыт к общению», — заявил Евгений Федоров. Новость по теме Подполковник МВД указал на опасный сигнал, говорящий о возможной вербовке близких ВСУ Депутат предположил, что нападение на Чибиса было заранее спланированным. «Нападавший — больной человек. Ведь не зря он говорит о голосах в голове. Нападение было спланировано. Просто так человек с ножом на встречу с губернатором не придет. Вряд ли это была эмоциональная реакция», — отметил Федоров. Собеседник агентства не исключил внешнее влияние западных стран. «Мурманская область военная. Я бы даже сказал, это самый патриотический регион в стране. К ней идет большое внимание со стороны иностранных разведок. Ведь рядом проходит граница с Финляндией и Норвегией. Чаще всего разведка работает через людей, у которых не все в порядке с психикой, как могло быть у нападавшего», — предположил он. В ночь с 4 на 5 апреля в городе Апатиты (Мурманская область) на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом. Произошло это после встречи с жителями в зале Дворца культуры «Строитель», куда пришло более 300 человек. Губернатор вышел из здания и получил ранение в живот. Чибис был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. После операции он пришел в себя и записал видеообращение с благодарностью медикам, что его спасли. По данным Следственного управления СК России по Мурманской области, нападавший был задержан и допрошен. По его словам, перед преступлением он услышал в голове некие голоса. К Чибису испытывал неприязнь, хотя лично с ним не был знаком. По словам пресс-секретаря Чибиса Лилии Сечкиной, главу региона на мероприятии охраняли и сделали все необходимое. Губернатор Мурманской области славится тем, что проводит регулярные встречи с жителями Кольского полуострова. Об этом потом он рассказывает в соцсетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мурманскому губернатору Андрею Чибису никогда не требовалась охрана, потому что он всегда близок к своим землякам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от региона Евгений Федоров. В ночь на 5 апреля Чибис в Апатитах получил ножевое ранение после встречи с местными жителями. «Губернатор Мурманской области очень открытый человек, постоянно общается с людьми. Раз в несколько дней он проводит массовые встречи с народом. Ему не нужна была охрана, у него никогда ее не было. Жители области были настроены к нему положительно. Его прозвали заряженная батарейка. Он очень энергичный человек. И всегда открыт к общению», — заявил Евгений Федоров. Депутат предположил, что нападение на Чибиса было заранее спланированным. «Нападавший — больной человек. Ведь не зря он говорит о голосах в голове. Нападение было спланировано. Просто так человек с ножом на встречу с губернатором не придет. Вряд ли это была эмоциональная реакция», — отметил Федоров. Собеседник агентства не исключил внешнее влияние западных стран. «Мурманская область военная. Я бы даже сказал, это самый патриотический регион в стране. К ней идет большое внимание со стороны иностранных разведок. Ведь рядом проходит граница с Финляндией и Норвегией. Чаще всего разведка работает через людей, у которых не все в порядке с психикой, как могло быть у нападавшего», — предположил он. В ночь с 4 на 5 апреля в городе Апатиты (Мурманская область) на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом. Произошло это после встречи с жителями в зале Дворца культуры «Строитель», куда пришло более 300 человек. Губернатор вышел из здания и получил ранение в живот. Чибис был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. После операции он пришел в себя и записал видеообращение с благодарностью медикам, что его спасли. По данным Следственного управления СК России по Мурманской области, нападавший был задержан и допрошен. По его словам, перед преступлением он услышал в голове некие голоса. К Чибису испытывал неприязнь, хотя лично с ним не был знаком. По словам пресс-секретаря Чибиса Лилии Сечкиной, главу региона на мероприятии охраняли и сделали все необходимое. Губернатор Мурманской области славится тем, что проводит регулярные встречи с жителями Кольского полуострова. Об этом потом он рассказывает в соцсетях.