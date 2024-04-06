Стал известен новый президент Словакии

Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

07 апреля 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

В Словакии 6 апреля прошел второй тур президентских выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини победил во втором туре выборов и стал новым президентом страны. Об это указано на сайте управления статистики. «Пеллегрини — 53,23%, Корчок — 46,76%», — следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 99,7% данных. Исходя из этого Пеллегрини побеждает на выборах и становится новым президентом Словакии. Петер Пеллегрини выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, он против поставок оружия этой стране. В Словакии президент избирается всеобщим голосованием на пять лет. Первый тур выборов в этом году состоялся 23 марта (явка составила 51,91%). В нем принимали участие девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли Корчок, получивший поддержку 42,51% избирателей, и Пеллегрини, набравший 37,02% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини победил во втором туре выборов и стал новым президентом страны. Об это указано на сайте управления статистики. «Пеллегрини — 53,23%, Корчок — 46,76%», — следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 99,7% данных. Исходя из этого Пеллегрини побеждает на выборах и становится новым президентом Словакии. Петер Пеллегрини выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, он против поставок оружия этой стране. В Словакии президент избирается всеобщим голосованием на пять лет. Первый тур выборов в этом году состоялся 23 марта (явка составила 51,91%). В нем принимали участие девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли Корчок, получивший поддержку 42,51% избирателей, и Пеллегрини, набравший 37,02% голосов.