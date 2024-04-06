06 апреля 2024

Стал известен новый президент Словакии

Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Словакии 6 апреля прошел второй тур президентских выборов Фото:

Спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини победил во втором туре выборов и стал новым президентом страны. Об это указано на сайте управления статистики.

«Пеллегрини — 53,23%, Корчок — 46,76%», — следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 99,7% данных. Исходя из этого Пеллегрини побеждает на выборах и становится новым президентом Словакии.

Петер Пеллегрини выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, он против поставок оружия этой стране.

В Словакии президент избирается всеобщим голосованием на пять лет. Первый тур выборов в этом году состоялся 23 марта (явка составила 51,91%). В нем принимали участие девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли Корчок, получивший поддержку 42,51% избирателей, и Пеллегрини, набравший 37,02% голосов.

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Спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини победил во втором туре выборов и стал новым президентом страны. Об это указано на сайте управления статистики. «Пеллегрини — 53,23%, Корчок — 46,76%», — следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 99,7% данных. Исходя из этого Пеллегрини побеждает на выборах и становится новым президентом Словакии. Петер Пеллегрини выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, он против поставок оружия этой стране. В Словакии президент избирается всеобщим голосованием на пять лет. Первый тур выборов в этом году состоялся 23 марта (явка составила 51,91%). В нем принимали участие девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли Корчок, получивший поддержку 42,51% избирателей, и Пеллегрини, набравший 37,02% голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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