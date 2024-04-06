06 апреля 2024

Челябинка прописала в своей квартире 40 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рука в объектив, проверка документов, нелегалы, не снимать
Все иностранцы были сняты с учета Фото:

Жительница Челябинска фиктивно прописала в своей квартире в Тракторозаводском районе 40 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Челябинские полицейские установили 46-летнюю челябинку, фиктивно прописавшую 40 мигрантов. Выяснилось, что она не собиралась фактически предоставить иностранцам жилье в своей квартире по улице Хохрякова», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В отношении челябинки возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Челябинска фиктивно прописала в своей квартире в Тракторозаводском районе 40 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Челябинские полицейские установили 46-летнюю челябинку, фиктивно прописавшую 40 мигрантов. Выяснилось, что она не собиралась фактически предоставить иностранцам жилье в своей квартире по улице Хохрякова», — отмечают в пресс-службе ведомства. В отношении челябинки возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...