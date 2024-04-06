Челябинка прописала в своей квартире 40 мигрантов

07 апреля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Все иностранцы были сняты с учета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница Челябинска фиктивно прописала в своей квартире в Тракторозаводском районе 40 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Челябинские полицейские установили 46-летнюю челябинку, фиктивно прописавшую 40 мигрантов. Выяснилось, что она не собиралась фактически предоставить иностранцам жилье в своей квартире по улице Хохрякова», — отмечают в пресс-службе ведомства. В отношении челябинки возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска фиктивно прописала в своей квартире в Тракторозаводском районе 40 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Челябинские полицейские установили 46-летнюю челябинку, фиктивно прописавшую 40 мигрантов. Выяснилось, что она не собиралась фактически предоставить иностранцам жилье в своей квартире по улице Хохрякова», — отмечают в пресс-службе ведомства. В отношении челябинки возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.