Прорыв частной запруды на реке Кабанка принес много рыбы в челябинское село Поляновка в Пластовском районе. Рыбы на мелководье так много, что ее можно ловить руками. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Запруда от нас за десятки километров. В Поляновке выбросило рыбу из реки. Целая стая, бедная рыба», — сообщают URA.RU местные жители.
Ранее в Пластовском районе прорвало рыбную запруду на реке Кабанка. Первым волну вырвавшейся воды приняло на себя село Верхняя Кабанка, расположенное в 3 километрах ниже по течению. В считанные минуты река Кабанка вышла из русла и затопила прибрежные улицы и дома. Местами уровень воды поднялся на два метра.
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