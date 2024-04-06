06 апреля 2024

В челябинское село прорыв запруды принес много рыбы. Видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, рыба, лещ, рыбалка, клев
Жители собирают выброшенную на мелководье рыбу Фото:
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Прорыв частной запруды на реке Кабанка принес много рыбы в челябинское село Поляновка в Пластовском районе. Рыбы на мелководье так много, что ее можно ловить руками. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Запруда от нас за десятки километров. В Поляновке выбросило рыбу из реки. Целая стая, бедная рыба», — сообщают URA.RU местные жители.

Ранее в Пластовском районе прорвало рыбную запруду на реке Кабанка. Первым волну вырвавшейся воды приняло на себя село Верхняя Кабанка, расположенное в 3 километрах ниже по течению. В считанные минуты река Кабанка вышла из русла и затопила прибрежные улицы и дома. Местами уровень воды поднялся на два метра.

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Прорыв частной запруды на реке Кабанка принес много рыбы в челябинское село Поляновка в Пластовском районе. Рыбы на мелководье так много, что ее можно ловить руками. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Запруда от нас за десятки километров. В Поляновке выбросило рыбу из реки. Целая стая, бедная рыба», — сообщают URA.RU местные жители. Ранее в Пластовском районе прорвало рыбную запруду на реке Кабанка. Первым волну вырвавшейся воды приняло на себя село Верхняя Кабанка, расположенное в 3 километрах ниже по течению. В считанные минуты река Кабанка вышла из русла и затопила прибрежные улицы и дома. Местами уровень воды поднялся на два метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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