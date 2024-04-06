В челябинское село прорыв запруды принес много рыбы. Видео

07 апреля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Жители собирают выброшенную на мелководье рыбу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Прорыв частной запруды на реке Кабанка принес много рыбы в челябинское село Поляновка в Пластовском районе. Рыбы на мелководье так много, что ее можно ловить руками. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Запруда от нас за десятки километров. В Поляновке выбросило рыбу из реки. Целая стая, бедная рыба», — сообщают URA.RU местные жители. Ранее в Пластовском районе прорвало рыбную запруду на реке Кабанка. Первым волну вырвавшейся воды приняло на себя село Верхняя Кабанка, расположенное в 3 километрах ниже по течению. В считанные минуты река Кабанка вышла из русла и затопила прибрежные улицы и дома. Местами уровень воды поднялся на два метра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прорыв частной запруды на реке Кабанка принес много рыбы в челябинское село Поляновка в Пластовском районе. Рыбы на мелководье так много, что ее можно ловить руками. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Запруда от нас за десятки километров. В Поляновке выбросило рыбу из реки. Целая стая, бедная рыба», — сообщают URA.RU местные жители. Ранее в Пластовском районе прорвало рыбную запруду на реке Кабанка. Первым волну вырвавшейся воды приняло на себя село Верхняя Кабанка, расположенное в 3 километрах ниже по течению. В считанные минуты река Кабанка вышла из русла и затопила прибрежные улицы и дома. Местами уровень воды поднялся на два метра.