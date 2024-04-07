ВСУ атаковали Запорожскую АЭС: реакция МАГАТЭ и попытка оправдаться ГУР Украины

ГУР Украины заявило о непричастности к ударам по ЗАЭС

08 апреля 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

В первый раз ВСУ напали на ЗАЭС 19 октября, высадив на берег Днепра 600 военных Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Днем 7 апреля Вооруженные силы Украины нанесли серию атак по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате ударов пострадали трое сотрудников. URA.RU собрало всю известную информацию к этому часу. Что произошло В 11:38 7 апреля дроны-камикадзе ВСУ атаковали ЗАЭС. Удары пришлись на районы грузового порта и столовой. Из-за них был поврежден грузовик, разгружавший продукты. Еще один нанесли по куполу шестого энергоблока. Критических повреждений в результате атаки нет и радиационный фон на территории станции не нарушен. «Известия» передают, что туда было выпущено два дрона. Один из них сбит. Позже выяснилось, что при нападении пострадало трое сотрудников ЗАЭС. Один из них находится в тяжелом состоянии. Реакция в России «Росатом» призвал страны Евросоюза и МАГАТЭ немедленно отреагировать на удары по крупнейшей атомной электростанции в Европе. Они требуют категорически осудить попытку эскалации. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что атака ЗАЭС является нарушением пяти конкретных принципов по защите станции. Они были озвучены генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на Совбезе ООН в 2023 году, передает ТАСС. Также он уточнил, что ВСУ с ноября 2022 года воздерживались от ударов по ЗАЭС, но теперь она снова стала их мишенью. Ранее нападения были направлены на близлежащую промзону и город Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи. Высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав президента Украины Владимира Зеленского чудовищем за эти атаки. Она считает, украинские власти скоро ничего не оставят от живой природы и призывает мировое сообщество отреагировать на акт «ядерного терроризма» со стороны Украины. Реакция МАГАТЭ Гросси призвал воздерживаться от действий, создающих опасность для ЗАЭС. Эксперты, находящиеся на ее территории, были проинформированы о взрыве беспилотника. Такие атаки создают угрозу ядерной безопасности, рассказал гендиректор МАГАТЭ в социальной сети Х. При этом он уточнил, что повреждения от атаки беспилотников не влияет на ядерную безопасность Более того, он назвал их безрассудными. Эти удары являются нарушением базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Реакция Украины Представитель военной разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от атак по ЗАЭС. Он сказал, что Киев не причастен ни к каким вооруженным провокациям на ее территории. Самые массированные атаки на ЗАЭС Почти сразу после вхождения ЗАЭС в федеральную собственность России, около 600 элитных украинских военнослужащих попытались отбить станцию — они пересекли Днепр на более чем 30 бронированных катерах и атаковали из ракет HIMARS и артиллерии. Это произошло в ночь на 19 октября 2022 года на береговой линии возле Энергодара. Тогда Украина потеряла 90 военнослужащих и 14 катеров. В 2023 году ЗАЭС подверглась самой интенсивной бомбардировке. Эксперты МАГАТЭ сообщили о более чем дюжине взрывов с «повреждениями в нескольких местах», но ни один из них не имел критического значения для ядерной безопасности. Это произошло 19 и 20 ноября. После майского Совбеза ООН Украина стала готовить диверсии на территории ЗАЭС. МАГАТЭ подтвердило «размещение мин за пределами периметра станции», а также «в определенных местах внутри» 21 июня. Они были оценены, как «не оказывающие существенного влияния на безопасность эксплуатации станции». Что известно о станции ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. С октября 2022 года ей управляет АО «Росэнергоатом», обстреливают станцию с марта того же года. Стенки и купол реакторных зданий ЗАЭС имеют толщину более метра и выдерживают падение летательных аппаратов. Тем не менее, они не рассчитаны на полноценное огневое воздействие, рассказал ТАСС главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров. Последний раз ВСУ осуществили атаку на территорию станции 5 апреля. Тогда дроны ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Энергоблок, по которому пришлись удары, в настоящее время находится в режиме «холодного останова». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 7 апреля Вооруженные силы Украины нанесли серию атак по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате ударов пострадали трое сотрудников. URA.RU собрало всю известную информацию к этому часу. В 11:38 7 апреля дроны-камикадзе ВСУ атаковали ЗАЭС. Удары пришлись на районы грузового порта и столовой. Из-за них был поврежден грузовик, разгружавший продукты. Еще один нанесли по куполу шестого энергоблока. Критических повреждений в результате атаки нет и радиационный фон на территории станции не нарушен. «Известия» передают, что туда было выпущено два дрона. Один из них сбит. Позже выяснилось, что при нападении пострадало трое сотрудников ЗАЭС. Один из них находится в тяжелом состоянии. «Росатом» призвал страны Евросоюза и МАГАТЭ немедленно отреагировать на удары по крупнейшей атомной электростанции в Европе. Они требуют категорически осудить попытку эскалации. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что атака ЗАЭС является нарушением пяти конкретных принципов по защите станции. Они были озвучены генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на Совбезе ООН в 2023 году, передает ТАСС. Также он уточнил, что ВСУ с ноября 2022 года воздерживались от ударов по ЗАЭС, но теперь она снова стала их мишенью. Ранее нападения были направлены на близлежащую промзону и город Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи. Высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав президента Украины Владимира Зеленского чудовищем за эти атаки. Она считает, украинские власти скоро ничего не оставят от живой природы и призывает мировое сообщество отреагировать на акт «ядерного терроризма» со стороны Украины. Гросси призвал воздерживаться от действий, создающих опасность для ЗАЭС. Эксперты, находящиеся на ее территории, были проинформированы о взрыве беспилотника. Такие атаки создают угрозу ядерной безопасности, рассказал гендиректор МАГАТЭ в социальной сети Х. При этом он уточнил, что повреждения от атаки беспилотников не влияет на ядерную безопасность Более того, он назвал их безрассудными. Эти удары являются нарушением базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Представитель военной разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от атак по ЗАЭС. Он сказал, что Киев не причастен ни к каким вооруженным провокациям на ее территории. Почти сразу после вхождения ЗАЭС в федеральную собственность России, около 600 элитных украинских военнослужащих попытались отбить станцию — они пересекли Днепр на более чем 30 бронированных катерах и атаковали из ракет HIMARS и артиллерии. Это произошло в ночь на 19 октября 2022 года на береговой линии возле Энергодара. Тогда Украина потеряла 90 военнослужащих и 14 катеров. В 2023 году ЗАЭС подверглась самой интенсивной бомбардировке. Эксперты МАГАТЭ сообщили о более чем дюжине взрывов с «повреждениями в нескольких местах», но ни один из них не имел критического значения для ядерной безопасности. Это произошло 19 и 20 ноября. После майского Совбеза ООН Украина стала готовить диверсии на территории ЗАЭС. МАГАТЭ подтвердило «размещение мин за пределами периметра станции», а также «в определенных местах внутри» 21 июня. Они были оценены, как «не оказывающие существенного влияния на безопасность эксплуатации станции». ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. С октября 2022 года ей управляет АО «Росэнергоатом», обстреливают станцию с марта того же года. Стенки и купол реакторных зданий ЗАЭС имеют толщину более метра и выдерживают падение летательных аппаратов. Тем не менее, они не рассчитаны на полноценное огневое воздействие, рассказал ТАСС главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров. Последний раз ВСУ осуществили атаку на территорию станции 5 апреля. Тогда дроны ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Энергоблок, по которому пришлись удары, в настоящее время находится в режиме «холодного останова».