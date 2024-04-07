07 апреля 2024

На Украине попытались откреститься от ударов по ЗАЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергод
Атака на ЗАЭС произошла 7 апреля (архивное фото) Фото:

Представитель военной разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС», — сказал Юсов. Его слова приводит издание.

На ЗАЭС ранее сообщили, что украинские дроны-камикадзе 7 апреля атаковали станцию. Дроны упали в районе столовой и порта, пишет «Национальная служба новостей». В результате был поврежден грузовик. Также сообщалось о ранении трех сотрудников.

Из-за этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского чудовищем. Также она потребовала реакции от Запада.

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Представитель военной разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает издание «Украинская правда». «Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС», — сказал Юсов. Его слова приводит издание. На ЗАЭС ранее сообщили, что украинские дроны-камикадзе 7 апреля атаковали станцию. Дроны упали в районе столовой и порта, пишет «Национальная служба новостей». В результате был поврежден грузовик. Также сообщалось о ранении трех сотрудников. Из-за этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского чудовищем. Также она потребовала реакции от Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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