На Украине попытались откреститься от ударов по ЗАЭС

08 апреля 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Атака на ЗАЭС произошла 7 апреля (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Представитель военной разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает издание «Украинская правда». «Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС», — сказал Юсов. Его слова приводит издание. На ЗАЭС ранее сообщили, что украинские дроны-камикадзе 7 апреля атаковали станцию. Дроны упали в районе столовой и порта, пишет «Национальная служба новостей». В результате был поврежден грузовик. Также сообщалось о ранении трех сотрудников. Из-за этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского чудовищем. Также она потребовала реакции от Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель военной разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает издание «Украинская правда». «Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС», — сказал Юсов. Его слова приводит издание. На ЗАЭС ранее сообщили, что украинские дроны-камикадзе 7 апреля атаковали станцию. Дроны упали в районе столовой и порта, пишет «Национальная служба новостей». В результате был поврежден грузовик. Также сообщалось о ранении трех сотрудников. Из-за этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского чудовищем. Также она потребовала реакции от Запада.