На Украине попытались откреститься от ударов по ЗАЭС

Представитель военной разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает издание «Украинская правда».
«Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС», — сказал Юсов. Его слова приводит издание.
На ЗАЭС ранее сообщили, что украинские дроны-камикадзе 7 апреля атаковали станцию. Дроны упали в районе столовой и порта, пишет «Национальная служба новостей». В результате был поврежден грузовик. Также сообщалось о ранении трех сотрудников.
Из-за этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского чудовищем. Также она потребовала реакции от Запада.
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