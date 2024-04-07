ВСУ ударили по Запорожской АЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Сотрудники МАГАТЭ совершали обход на территории ЗАЭС перед атакой Фото:

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников ударили по территории Запорожской АЭС. При этом незадолго до атаки эксперты МАГАТЭ проводили обход на станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС», — говорится в сообщении telegram-канала «ЗАЭС. Официально». Уточняется, что атака была совершена ВСУ, в результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. Кроме того, эксперты МАГАТЭ совершали обход на территории атомной станции за 20 минут до удара дрона.

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Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников ударили по территории Запорожской АЭС. При этом незадолго до атаки эксперты МАГАТЭ проводили обход на станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. «Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС», — говорится в сообщении telegram-канала «ЗАЭС. Официально». Уточняется, что атака была совершена ВСУ, в результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. Кроме того, эксперты МАГАТЭ совершали обход на территории атомной станции за 20 минут до удара дрона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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