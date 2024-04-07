ВСУ ударили по Запорожской АЭС

07 апреля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Сотрудники МАГАТЭ совершали обход на территории ЗАЭС перед атакой Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников ударили по территории Запорожской АЭС. При этом незадолго до атаки эксперты МАГАТЭ проводили обход на станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. «Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС», — говорится в сообщении telegram-канала «ЗАЭС. Официально». Уточняется, что атака была совершена ВСУ, в результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. Кроме того, эксперты МАГАТЭ совершали обход на территории атомной станции за 20 минут до удара дрона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников ударили по территории Запорожской АЭС. При этом незадолго до атаки эксперты МАГАТЭ проводили обход на станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. «Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС», — говорится в сообщении telegram-канала «ЗАЭС. Официально». Уточняется, что атака была совершена ВСУ, в результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. Кроме того, эксперты МАГАТЭ совершали обход на территории атомной станции за 20 минут до удара дрона.