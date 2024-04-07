ВСУ ударили по Запорожской АЭС

Сотрудники МАГАТЭ совершали обход на территории ЗАЭС перед атакой
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников ударили по территории Запорожской АЭС. При этом незадолго до атаки эксперты МАГАТЭ проводили обход на станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС», — говорится в сообщении telegram-канала «ЗАЭС. Официально». Уточняется, что атака была совершена ВСУ, в результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. Кроме того, эксперты МАГАТЭ совершали обход на территории атомной станции за 20 минут до удара дрона.
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